Чесність може коштувати кар’єри: експертка пояснила, коли краще збрехати на співбесіді

Існує щонайменше 15 типів брехні, і деякі з них можуть бути навіть корисними. Директорка з персоналу компанії EduBirdie Евері Морган зазначає, що в окремих випадках так звана "біла брехня" може допомогти кандидатові отримати бажану роботу.

Вона пояснила, у яких ситуаціях на співбесіді потрібно брехати, щоб отримати роботу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Думка про попереднього начальника

На думку Морган, навіть якщо попередній начальник був жахливим, розповідати про це на співбесіді не варто. Навіть якщо саме це стало причиною звільнення, краще уникати згадок про це.

Експертка радить сказати щось на кшталт: "Я шукаю більше можливостей для зростання". Адже роботодавці шукають позитив, а не драму.

Експертка не радить говорити погано про колишнього начальника / Фото Unsplash

Відчай у пошуках роботи

Навіть якщо ви терміново шукаєте будь-яку роботу, про це краще промовчати. Морган радить сказати, що розглядаєте зараз кілька варіантів, але найбільше зацікавлені саме в цій вакансії – навіть якщо це не зовсім так.

Втім, не варто занадто "набивати собі ціну", щоб не відштовхнути роботодавця.

Плани відкрити власну справу

Якщо нова робота – лише тимчасова зупинка на шляху до власного бізнесу, краще не афішувати цього.

За словами Морган, такі зізнання часто викликають занепокоєння в роботодавця, адже він може вирішити, що кандидат швидко піде, щойно доб'ється своєї мети.

Не розповідайте на співбесіді, що плануєте відкрити власну справу / Фото Unsplash

Відповідність вакансії

Експертка зазначає, що опис вакансії часто містить довжелезний перелік вимог, але компанії рідко очікують, що кандидат відповідатиме всім пунктам.

Читайте між рядків, зосередьтеся на найважливіших навичках, які вони шукають, але не брешіть про них, і покажіть упевненість у своїй здатності навчатися і розвиватися,

– радить Морган.

Замість зізнання в тому, що чогось не вмієте, краще наголосити на своїй здатності швидко вчитися. Водночас найкращим варіантом буде сказати, що ви вже виконували схожу роботу.