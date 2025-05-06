Чому після конклаву проводили огляд статевих органів нового Папи Римського

Конклав – давній та таємничий процес, котрий за останні століття зазнав серйозних змін. Проте довкола нього є й чимало легенд.

Одна з таких – перевірка новообраного Папи Римського на стать. Що це за традиція і що про неї кажуть історики – розповідає 24 Канал.

Цікаво Чому Папа Римський змінює ім'я: чи було так завжди і до чого тут Меркурій

Легенда, породжена легендою

Існує легенда про те, що серед Пап Римських була жінка – Папесса Іоанна. Вона замаскувалася під чоловіка, перемогла на конклаві та деякий час очолювала церкву. Проте, як кажуть ті ж легенди, під час публічного виходу Папа Римський раптово… народив. Так і викрили на брехні Іоанну, котра називала себе Папою Іваном.

Проте жодних документальних підтверджень факту існування Папесси Іоанни немає, а прихильники цієї легенди не можуть визначити навіть, в якому столітті вона жила.

Тому через цю легенду у католицькій церкві виникла традиція – перевіряти понтифіка на стать. Хоча і цю традицію не документалні джерела описують по-різному. Одні кажуть, що відповідальний кардинал мав перевірити статеві органи Папи під час його коронації, інші ж кажуть, що це відбувалося після перемоги Папи на конклаві.



Перевірка Папи Інокентія Х на стать / Фото Вікіпедії

Для перевірки нібито використовувати sedes stercoraria, тобто "гнойове крісло". Понтифік роздягався і сідав на це крісло, а відповідальна особа перевіряла, чи він чоловік. Таку інтерпретацію легендарної традиції, зокрема, відображено у серіалі "Борджіа".

Однак і ця традиція документальних підтверджень немає. З другої половини XVIII століття її не використовують точно, а до цього часу – невідомо, чи справді вона мала місце. Проте логіка в цьому є, адже якщо існувала легенда про Папессу Іоанну, то будь-який опонент міг звинуватити понтифіка у тому, що він насправді жінка, а робити таку перевірку для вже чинного Папи не годиться.