Здаються дивними, але це традиція: незвичні правила королівської родини під час подорожей
- Королівська родина завжди бере з собою траурний одяг та подорожує з медичною підтримкою.
- Ці правила і традиції забезпечують безпеку, здоров'я і спадковість престолу під час подорожей.
Кожна офіційна поїздка британських монархів – це не просто візит, а чітко спланована подія. Члени королівської родини мандрують за суворим протоколом, що передбачає навіть найменші дрібниці.
Стосується це не лише одягу, а й безпеки, здоров’я та навіть спадковості престолу. 24 Канал зібрав 5 цікавих правил королівської родини під час подорожей.
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Завжди мають із собою траурний одяг
Члени королівської родини зобов’язані мати з собою траурне вбрання під час будь-якої поїздки. У разі смерті близької людини чи високопосадовця, вони повинні повернутися додому у відповідному вигляді.
Це правило виникло після смерті Георга VI у 1952 році – тоді Єлизавета II, повертаючись з Кенії без траурного одягу, не могла вийти з літака, поки їй його не доставили.
Гардероб під контролем
Усі образи для поїздок ретельно плануються заздалегідь, з урахуванням культури країни, погоди та характеру подій.
Образи королівської родини готуються заздалегідь / Фото GettyImages
Цікаво, що для кожного дня готують окремі комплекти одягу, а також члени королівської родини часто беруть резервні речі – на випадок, якщо щось зіпсується чи забрудниться.
Подарунки – не особиста власність
Більшість подарунків, які члени королівської родини отримують під час візитів, не належать їм. Вони вважаються власністю держави або "Корони" й фіксуються у спеціальному державному реєстрі подарунків і зберігається як частина королівської колекції.
Завжди з лікарем і аптечкою
Королівські особи не подорожують без медичної підтримки. До складу делегації входять лікарі та запас необхідних медикаментів.
Члени королівської родини не подорожують без медичної підтримки / Фото GettyImages
Наприклад, принц Чарльз під час візиту на Близький Схід у 90-х мав із собою власний запас крові.
Спадкоємці не можуть летіти в одному літаку
Спадкоємці британського престолу зазвичай не подорожують разом. Усе задля того, аби у випадку катастрофи монархія не втратила кількох спадкоємців одразу.
Зауважимо, що це більше традиція ніж суворе правило. Ба більше, його вже неодноразово порушували, однак лише з дозволу монарха.