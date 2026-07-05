Усі хочуть його скуштувати: круасан із "волоссям" став вірусним у соцмережах

"Волохатий круасан" став новою вірусною сенсацією в Таїланді. Незвична випічка з кафе в Паттайї стрімко набирає популярності в соцмережах завдяки своєму вигляду.

Про те, як готують незвичний круасан, розповідає Dexerto.

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Що відомо про вірусний круасан з "волоссям"?

Цей незвичний десерт має назву Mor Aoi Croissant. Його створюють у кафе Sai Waan Break House, власник якого є професійним кондитером, інструктором із випічки та консультує інші заклади в районі Паттайї.

Точний рецепт круасана власники не розголошують, однак відвідувачі мають власні здогадки щодо його складників. Як повідомляє Khaosod Online, характерний "волосистий" декор на збитих вершках, ймовірно, виготовлений із дрібно нарізаних темних водоростей.

Такий інгредієнт нерідко використовують в азійській ф'южн-випічці, щоб додати солонуватих ноток до солодких десертів.

Як виглядає "волохатий круасан": дивіться відео

Завдяки незвичному вигляду випічка швидко стала вірусною в соцмережах. До закладу активно приїжджають фуд-блогери та контент-мейкери, які знімають відео з дегустацією і знайомлять своїх підписників із незвичайним десертом.

Спробувати вірусний круасан може кожен охочий. Його вартість становить близько 2 доларів, або приблизно 90 гривень.