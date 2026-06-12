На пляж – у кареті: навіщо жінки у вікторіанській Англії завозили у море

У 18 – 19 століттях британки не могли купатися в морі чи перебувати на пляжі без спеціальних "купальних машин". Це були дерев'яні будиночки на колесах, в яких вони заїжджали в море, і лише після цього могли купатися без сторонніх очей.

Для чого жінки у Вікторіанській Англії купалися у спеціальних для цього машинах, розповідають на HistoryHit.

Читайте також Майже всі зірки Marvel зробили спільне тату, але один актор відмовився: ось чому

Як виглядали купальні машини та що в них робили?

Це були дерев'яні візки з дахом, дверима та лавкою всередині, які були винайдені на початку 18 століття. Їхні дахи були переважно гострими, а замість дверей інколи було брезентове покриття з обох боків.

Загалом це був час, коли чоловіки та жінки повинні були легально користуватися окремими частинами пляжу та моря, а тому "купальні машини" стали доволі популярними.

Гаджети хапайте – подарунки вигравайте! У матеріалах рубрики Техно 24 знаходьте клікабельні гаджети і беріть участь у щотижневому розіграші навушників OPPO. А наприкінці акції 16 червня розіграємо головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Успіхів у пошуку!

Як згадує вчитель історії Олег Зарічняк у Threads, оголене жіноче тіло було табу для загальної публіки, тому саме жінки використовували найчастіше "купальні карети".



"Купальні машини" у морі / Фото з треду вчителя історії Олега Зарічняка (фото Wilhelm Dreesen)

Відтак жінки заходили в конструкцію з одного боку у звичайному одязі, переодягалися всередині, а потім виходили у воду через інші двері цієї машини.

Вивозили в море ці конструкції коні або ж люди. А коли купання закінчувалося, жінки підіймали невеликий прапорець на даху, щоб їх повернули на берег.

Річ у тім, що такі машини були популярними не лише у Великій Британії, але й у Франції, Німеччині, Сполучених Штатах та навіть Мексиці. Ними користувалися всі – від звичайних пляжників до самої королеви Вікторії.

До речі, королівська "купальна машина" була вишукано оздоблена: мала веранду, штори, роздягальню та туалет із підведенням води.

Втім на початку 20 століття мода на купальні машини почала змінюватися. Після скасування роздільного перебування чоловіків та жінок на громадських пляжах потреба в таких машинах зникла. І вже до 1920-х років вони майже повністю перестали використовуватися.