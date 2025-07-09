Що таке ладунка та як їх носили наші предки

Український етнічний одяг виглядає дуже елегантно. Зокрема, він також передбачає певні аксесуари.

Наприклад, ладунка – це частина традиційного українського одягу, така накладна кишеня на поясі поверх спідниці. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Шо там".

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Для чого потрібна ладунка

Ця частина одягу, аксесуар, може слугувати просто прикрасою для якогось образу в етностилі, який зараз знову набуває неабиякої популярності. Однак також вона може мати і практичне значення.

Наприклад, раніше дівчата могли носити у ладунці зерно чи гребінець або ж монети. Сучасні дівчата також точно знайдуть, що покласти у цю кишеньку.

Вони можуть бути різними: прикрашеними бісером або стрічками.



Ладунки можуть мати різні дизайни / Фото histrov

Саме слово "ладунка" має польське походження. Воно означало "вантажити" і за аналогом була і названа ця прикраса.

Цікаво, що вони були дуже поширеними певний час, проте згодом почали зникати. Ладунки почали повертати у моду українки, які вірять, що етнічний одяг можна носити у повсякденному житті, а також, що він може бути зручним.

Така накладна кишеня не тільки дозволить гарно обіграти образ, а також може розвантажити сумочку. Зараз елементи етностилю все частіше вриваються у сучасні модні тренди. адже вони не тільки гарні, а й несуть у собі частинку нашої історії.

До слова, у трактаті візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного Київ згадується під назвою, яку історики не можуть розгадати. Цю назву більше не зафіксовано в жодному іншому джерелі, і її походження досі залишається загадкою для науковців.