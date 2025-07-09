Проте, очевидно, спроба була невдалою. Що відомо про спробу Миколи Хвильового "втопитися" – розповідає 24 Канал.

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Історія "втоплення" Хвильового

Про цей епізод оповідав письменник і друг Хвильового Аркадій Любченко. Після того, як молодий Хвильовий написав свої перші твори, які вийшли збіркою "Сині етюди", у письменника почалася творча криза. Він вважав, що показав уже все, що міг.



Микола Хвильовий / Фото середини 1920-х років

Тому одного вечора п'яний Хвильовий вирішив втопитися, проте незвичайним способом. На стіні у квартирі в нього висіла карта світу – він бився головою в Тихий океан. Звісно ж, з того нічого не вийшло.

На певний період Хвильовий вирішив полишити літературну діяльність і пішов працювати на завод, щоб перемкнутися та відпочити.

Свого часу Микола Хвильовий був ідейним комуністом та воював за більшовиків проти Української Народної Республіки. Однак побачивши наслідки більшовицького поневолення України у вигляді Голодомору, Хвильовий вирішив покінчити життя самогубством. Саме з цю подію заведено вважати початком Розстріляного Відродження.