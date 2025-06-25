Влітку перед Першою світовою війною Микола Хвильовий опинився у місті Горлівка. Чим він там займався – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Артилерія".

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Де працював Микола Хвильовий

Про дитинство Миколи Хвильового відомо мало, проте точно відомо, що в нього був складний характер. Він не ладив з учителями і його двічі відраховувати з гімназій в Охтирці та Богодухові.

У юності Хвильовий вів свого роду "бродячий" спосіб життя – ніде довго не затримувався. Зокрема працював чорноробочим котельного цеху на заводі в Дружківці на Донеччині, вантажником у порту Таганрога, що в сучасній Росії, на цегельному заводі станиці Іловайської. Проте один з останніх підробітків був у Горлівці – там він працював вантажником коксу. Проте мова йде не про наркотики, як багато хто вважає, а тверде паливо.

Коли ж почалася Перша світова війна, він повернувся на Харківщину, де батько влаштував його працювати в ремісничій школі, проте він був призваний на службу і 3 роки провів на фронті.



Микола Хвильовий / Архівне фото

Хвильовий пройнявся ідеями соціалізму та під час революції в Російській імперії воював у більшовицькій армії. Проте злочинна діяльність радянського режиму, особливо Голодомор, розчарували його, тому 13 травня 1933 року він покінчив життя самогубством. В історію він ввійшов як найвідоміший представник Розстріляного відродження – після самогубства Хвильового СРСР почав репресії української інтелігенції.