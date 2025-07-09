Например, ладунка – это часть традиционной украинской одежды, такой накладной карман на поясе поверх юбки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Шо там".

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Для чего нужна ладунка

Эта часть одежды, аксессуар, может служить просто украшением для какого-то образа в этностиле, который сейчас снова приобретает большую популярность. Однако также она может иметь и практическое значение.

Например, раньше девушки могли носить в ладунке зерно или расческу или монеты. Современные девушки также точно найдут, что положить в этот кармашек.

Они могут быть разными: украшенными бисером или лентами.



Ладунки могут иметь различные дизайны / Фото histrov

Само слово "ладунка" имеет польское происхождение. Оно означало "грузить" и по аналогу было и названо это украшение.

Интересно, что они были очень распространенными определенное время, однако впоследствии начали исчезать. Ладунки начали возвращать в моду украинки, которые верят, что этническую одежду можно носить в повседневной жизни, а также, что она может быть удобной.

Такой накладной карман не только позволит хорошо обыграть образ, а также может разгрузить сумочку. Сейчас элементы этностиля все чаще врываются в современные модные тренды. ведь они не только красивые, но и несут в себе частичку нашей истории.

К слову, в трактате византийского императора Константина VII Багрянородного Киев упоминается под названием, которую историки не могут разгадать. Это название больше не зафиксировано ни в одном другом источнике, и его происхождение до сих пор остается загадкой для ученых.