"Да Вінчі" – не прізвище: як насправді звали Леонардо
- Леонардо не мав прізвища в сучасному розумінні.
- Єдиний відомий портрет Леонардо – це автопортрет у похилому віці, але сучасники описували його як привабливого юнака.
Всі знають його як "да Вінчі", але справжнє ім'я Леонардо приховує несподівану таємницю. Виявляється, легендарний художник насправді не мав прізвища.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на My Modern Met.
Дивіться також Не "І ти, Бруте?": несподівана правда про останні слова Юлія Цезаря
Чому у да Вінчі – не справжнє прізвище художника?
Більшість знає його як "да Вінчі", але насправді у Леонардо не було прізвища в сучасному розумінні.
"Да Вінчі" буквально означає "з Вінчі", саме таку назву має його рідне місто. Таке позначення місця походження було звичним у його часи.
Портрет Леонардо да Вінчі / Фото GettyImages
Справжнє прізвище Леонардо не використовувалося, адже спадкові прізвища були масовою практикою лише серед вищого класу до середини 16 століття.
Саме тому більшість музеїв і наукових джерел досі називають його просто Леонардо, без прізвища.
Чи відомо, як виглядав да Вінчі?
Як пише The Florence Insider, Єдиний відомий портрет Леонардо да Вінчі – це його знаменитий автопортрет у похилому віці з довгою бородою.
Автопортрет Леонардо да Вінчі / Фото Wikipedia
Однак уявити його молодим допомагають описи сучасників, які описували його як надзвичайно привабливого юнака з довгими світлими кучерями та доглянутим, нетиповим одягом, що підкреслював його фізичні якості.
Яка картина да Вінчі вважається найдорожчою?
Картину "Спаситель світу" продали на аукціоні Christie's у 2017 році більш ніж за 450 мільйонів доларів анонімному покупцеві. За даними The New York Times, покупець діяв від імені саудівського принца Бадера бін Абдулли бін Мохаммеда бін Фархана аль-Сауда.
Нині полотно перебуває у власності Міністерства культури Саудівської Аравії. Цей твір вважають не лише найдорожчою картиною у світі, а й однією з найбільш суперечливих.
Частина дослідників сумнівається в повній авторській приналежності роботи Леонардо да Вінчі, вказуючи на розбіжності зі стилем митця. Водночас аналіз Лувру 2018 року засвідчив, що картину створювали поступово, а руки й долоні були дописані самим да Вінчі пізніше.