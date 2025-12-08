"Да Винчи" – не фамилия: как на самом деле звали Леонардо
- Леонардо не имел фамилии в современном понимании.
- Единственный известный портрет Леонардо – это автопортрет в преклонном возрасте, но современники описывали его как привлекательного юношу.
Все знают его как "да Винчи", но настоящее имя Леонардо скрывает неожиданную тайну. Оказывается, легендарный художник на самом деле не имел фамилии.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на My Modern Met.
Смотрите также Не "И ты, Брут?": неожиданная правда о последних словах Юлия Цезаря
Почему у да Винчи – не настоящая фамилия художника?
Большинство знает его как "да Винчи", но на самом деле у Леонардо не было фамилии в современном понимании.
"Да Винчи" буквально означает "из Винчи", именно такое название имеет его родной город. Такое обозначение места происхождения было привычным в его времена.
Портрет Леонардо да Винчи / Фото GettyImages
Настоящая фамилия Леонардо не использовалась, ведь наследственные фамилии были массовой практикой только среди высшего класса до середины 16 века.
Именно поэтому большинство музеев и научных источников до сих пор называют его просто Леонардо, без фамилии.
Известно ли, как выглядел да Винчи?
Как пишет The Florence Insider, Единственный известный портрет Леонардо да Винчи – это его знаменитый автопортрет в преклонном возрасте с длинной бородой.
Автопортрет Леонардо да Винчи / Фото Wikipedia
Однако представить его молодым помогают описания современников, которые описывали его как чрезвычайно привлекательного юношу с длинными светлыми кудрями и ухоженным, нетипичной одеждой, что подчеркивал его физические качества.
Какая картина да Винчи считается самой дорогой?
Картина "Спаситель мира""Спаситель мира" продали на аукционе Christie's в 2017 году более чем за 450 миллионов долларов анонимному покупателю. По данным The New York Times, покупатель действовал от имени саудовского принца Бадера бин Абдуллы бин Мохаммеда бин Фархана аль-Сауда.
Сейчас полотно находится в собственности Министерства культуры Саудовской Аравии. Это произведение считают не только самой дорогой картиной в мире, но и одной из самых противоречивых.
Часть исследователей сомневается в полной авторской принадлежности работы Леонардо да Винчи, указывая на расхождения со стилем художника. В то же время анализ Лувра 2018 года показал, что картину создавали постепенно, а руки и ладони были дописаны самим да Винчи позже.