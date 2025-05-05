Була закохана у Симоненка та конфліктувала із Забужко: маловідомі факти про Ліну Костенко

Українська література налічує сотні видатних імен. Серед них і Ліна Костенко – сучасна поетеса та письменниця, яка зробила неабиякий внесок у розвиток української державності.

Біографію цієї літературної діячки тепер розповідають у школах, проте так було не завжди. 24 Канал розповідає маловідомі факти про неї.

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Вона відмовилася від звання Героя України

У 2005 році Ліна Костенко відмовилася від найвищої державної нагороди – звання Героя України, пояснивши це тим, що "політики дискредитували цю нагороду". Це досить рідкісний вчинок для публічної особи.

Ліна Костенко – перша жінка в шістдесятництві

Хоча рух шістдесятників мав багато представників, саме вона стала однією з перших жінок, яка відкрито виступила проти радянського режиму. І так і залишилася "єдиною поетесою" в його ядрі.

Вона ніколи не була членом Спілки письменників СРСР

На відміну від більшості своїх колег, Костенко не вступила до Спілки письменників СРСР, бо не хотіла бути частиною ідеологічної системи.



Ліна Костенко – непересічна особистість української літератури / Фото з відкритих джерел

Вона живе без мобільного і соцмереж, не користується інтернетом

Попри сучасність і інтелектуальну активність, Ліна Костенко принципово не користується телефонами, соцмережами, інтернетом. Вона вважає, що "письменник має бути не в потоці, а над потоком часу".

Зв'язки із Василем Симоненком

Є багато чуток і літературних натяків, що між Ліною Костенко і поетом Василем Симоненком могло бути глибше, ніж просто творча дружба. Вона присвятила йому емоційні вірші, а після його смерті часто згадувала його як "незламного, болючого, справжнього". Прямих доказів кохання немає, але літературознавці говорять про "емоційну спорідненість, яка межувала з закоханістю".

Конфлікт із Оксаною Забужко

Все почалося після виходу роману "Записки українського самашедшого", коли Забужко назвала твір "моралістичним" і "застарілим". Костенко у відповідь мовчки "пожартувала" про дочок, які зраджують матерів, – літературна суперечка перетворилась на символ протистояння традиційної інтелектуальної етики з модерним бунтарством.

До слова, Тарас Шевченко після викупу з кріпацтва вів богемне життя, одягався стильно і був частиною петербурзької еліти.