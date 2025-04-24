Нерозгадана загадка археології: як ШІ допомагає вченим проводити дослідження

Штучний інтелект розвивається дуже швидко. Він вже почав допомагати вченим роздувати важливі таємниці.

Завдяки сучасним технологіям дослідникам вдалося виявити 303 нові геогліфи на знаменитих лініях Наска в Перу – відкриття, над яким науковці працювали понад сто років. Про це пише 24 Канал із посиланням на Science Focus.

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Що це таке

Геогліфи Наска – це гігантські зображення, що розкидані по пустельному плато. Їх створили представники культури Наска між 200 роком до нашої ери і 650 роком нашої ери, використовуючи землю як полотно. У цих малюнках відображено тварин, рослини, інструменти – щось між мистецтвом і ритуалом. Через свій масштаб більшість фігур можна повністю побачити лише з висоти пташиного польоту.

До цього часу археологи виявили близько 430 геогліфів, починаючи ще з 1940-х років, але навіть сьогодні їхнє справжнє призначення викликає дискусії. Щоб просунутися у дослідженнях, вчені з Університету Ямагата в Перу залучили штучний інтелект. І вже за пів року система змогла виявити понад три сотні нових фігур.

Як долучився штучний інтелект

Як пояснює професор Масато Сакаї, ШІ значно пришвидшив процес аналізу великих обсягів даних, які людському оку не під силу обробити за короткий час. Замість роками вивчати аерофотознімки вручну, дослідники навчили систему самостійно розпізнавати візерунки – і ті, що давно стерлися, і ті, які раніше просто не помічали.



Штучний інтелект допомагає вченим / Фото Pexels

Штучний інтелект не лише оптимізував пошук нових геогліфів, а й змінив сам підхід до археологічних досліджень. Він допомагає побачити закономірності й деталі, які людина могла б пропустити, відкриваючи нові способи вивчення минулого.

Лінії Наска створювалися шляхом видалення верхнього шару темного ґрунту, що відкривав світліший шар під ним. Така точність в роботі свідчить про глибоке знання геометрії й просторового мислення в народі Наска.

Ознайомившись із новими знахідками, дослідники припустили, що частина геогліфів виконувала не лише естетичну, а й ритуальну функцію – можливо, це були доріжки, якими проходили учасники священних процесій у спробах звернутися до богів.

Експертка з поєднання археології та штучного інтелекту, докторка Александра Карамітроу з Університету Саутгемптона, підкреслює: хоча ШІ ще далекий від досконалості, у перспективі він може стати надійним помічником, який заощаджуватиме час, ресурси та зусилля археологів.

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