Благодаря современным технологиям исследователям удалось обнаружить 303 новые геоглифы на знаменитых линиях Наска в Перу – открытие, над которым ученые работали более ста лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Science Focus.

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Что это такое

Геоглифы Наска – это гигантские изображения, разбросанные по пустынному плато. Их создали представители культуры Наска между 200 годом до нашей эры и 650 годом нашей эры, используя землю как холст. В этих рисунках запечатлены животные, растения, инструменты – что-то между искусством и ритуалом. Из-за своего масштаба большинство фигур можно полностью увидеть только с высоты птичьего полета.

К этому времени археологи обнаружили около 430 геоглифов, начиная еще с 1940-х годов, но даже сегодня их истинное назначение вызывает дискуссии. Чтобы продвинуться в исследованиях, ученые из Университета Ямагата в Перу привлекли искусственный интеллект. И уже через полгода система смогла обнаружить более трех сотен новых фигур.

Как подключился искусственный интеллект

Как объясняет профессор Масато Сакаи, ИИ значительно ускорил процесс анализа больших объемов данных, которые человеческому глазу не под силу обработать за короткое время. Вместо годами изучать аэрофотоснимки вручную, исследователи научили систему самостоятельно распознавать узоры – и те, что давно стерлись, и те, которые раньше просто не замечали.



Искусственный интеллект помогает ученым / Фото Pexels

Искусственный интеллект не только оптимизировал поиск новых геоглифов, но и изменил сам подход к археологическим исследованиям. Он помогает увидеть закономерности и детали, которые человек мог бы пропустить, открывая новые способы изучения прошлого.

Линии Наска создавались путем удаления верхнего слоя темного грунта, что открывал более светлый слой под ним. Такая точность в работе свидетельствует о глубоком знании геометрии и пространственного мышления в народе Наска.

Ознакомившись с новыми находками, исследователи предположили, что часть геоглифов выполняла не только эстетическую, но и ритуальную функцию – возможно, это были дорожки, которыми проходили участники священных процессий в попытках обратиться к богам.

Эксперт по сочетанию археологии и искусственного интеллекта, доктор Александра Карамитроу из Университета Саутгемптона, подчеркивает: хотя ИИ еще далек от совершенства, в перспективе он может стать надежным помощником, который будет экономить время, ресурсы и усилия археологов.

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