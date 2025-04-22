Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.
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Что советует эксперт по путешествиям
Некоторые TikTok-тренды могут обернуться неприятностями прямо в аэропорту. Эксперт по путешествиям Дон Морвуд из компании Cheap Deals Away предостерегает, что есть шесть, на первый взгляд, локаций в аэропортах, которые на самом деле лучше обходить стороной. Иначе турист рискует получить штраф или даже попасть на допрос в полицию.
"Если вы хотите воспроизвести популярное видео из аэропорта для своих подписчиков, вам стоит дважды подумать", – отметила Морвуд.
Где не советуют снимать TikTok-тренды в аэропорту
- Контроль безопасности
В последнее время в TikTok стал популярным тренд, когда пассажиры, проходя проверку на безопасность, эстетично раскладывать содержимое ручной клади в корзинах перед прохождением сканера.
Предметы идеально упорядочены, а все выдержано в одном стиле – для хорошего кадра. Однако такое поведение может вызвать подозрение у службы безопасности и задержания для допроса. Также этими действиями вы можете вызвать раздражение у других пассажиров, ведь задержите очередь.
- Паспортный контроль
Запись видео в зоне паспортного контроля – серьезное нарушение. Это может быть расценено как попытка сбора конфиденциальной информации.
Пограничники могут удалить ваши кадры, конфисковать ваш телефон или задержать вас для допроса. В этих зонах обычно есть знаки, запрещающие съемку или фотосъемку, поэтому у вас нет оправдания для записи,
– предупредила Морвуд.
Не стоит снимать видео во время прохождения паспортного контроля / Фото Unsplash
- VIP-залы ожидания
Показ своего доступа к VIP-залам – любимый контент многих тревел-блогеров. Но сегодня некоторые залы ввели полный запрет на съемку – снимая других гостей в этих залах, блогеры нарушают их конфиденциальность. Нарушителей могут выгнать из зала или даже внести в "черный список".
- Зона выдачи багажа
Хотя видео в ожидании чемодана может показаться безобидным, именно здесь чаще всего случаются кражи.
Публикация видео, демонстрирующего ваш дорогой багаж или дорожное снаряжение, может сделать вас легкой добычей,
– предупредила эксперт.
- Выходы на посадку
Один из самых популярных кадров в TikTok среди путешественников – прохождение через выходы на посадку. Однако такая съемка способна задержать посадку или помешать работе персонала.
У некоторых авиакомпаний есть особые правила, запрещающие запись своих сотрудников или операций, и их нарушение может привести к отказу в посадке или подаче официальной жалобы на вас,
– объяснила Морвуд.
Эксперт не советует снимать выход на посадку / Фото Unsplash
- Duty-free магазины
Снимать в магазинах беспошлинной торговли многим кажется привлекательной идеей, но это может вызвать подозрение, особенно если вы просто переставляете товары, не намереваясь покупать.
В таком случае сотрудники службы безопасности могут сделать замечание если вы продолжите снимать, вам даже могут запретить посещать магазин.
Напомним, что недавно в TikTok стал популярным танцевальный тренд под песню Grupo Frontera, Fuerza Regida – ME JALO. К его исполнению присоединились даже пожилые пары.