Сообщает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

Смотрите также Худшие опасения сбываются: ИИ может вытеснить значительную долю рабочих мест в мире

Сколько OpenAI тратит на слова благодарности для ChatGPT

Оказывается, вежливое общение с ChatGPT может дорого стоить компании, которая его разработала.

Пользователь @tomiinlove на X спросил: "Интересно, сколько денег OpenAI потратила на электроэнергию из-за того, что люди говорят “пожалуйста” и “спасибо” чатботу?". На это быстро ответил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман: "десятки миллионов долларов".

Это можно объяснить тем, что работа ChatGPT базируется на мощных серверах, которые потребляют много электроэнергии, поэтому расходы на фразы вроде "пожалуйста" или "спасибо" составляют лишь незначительную долю общих расходов.

OpenAI тратят миллионы на слова вежливости пользователей / Фото Unsplash

И хотя упомянутая Альтманом сумма выглядит довольно впечатляюще, не исключено, что он пошутил.

Впрочем, не стоит отказываться от вежливости ради экономии – некоторые исследования свидетельствуют, что хорошо сформулированные и вежливые запросы часто приводят к лучшим ответам.

Напомним, что по прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию, ИИ может повлиять на 40% рабочих мест в мире. Также к 2033 году рыночная стоимость искусственного интеллекта может достичь 4,8 триллиона долларов.