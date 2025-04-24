Ця задача, включена до знаменитого переліку 23 найважливіших нерозв’язаних проблем, який Давид Гільберт представив у 1900 році. Цікаво, що вона виявилася непосильною навіть для таких науковців, як Ісаак Ньютон і Йоганн Кеплер, передає 24 Канал.

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За що В'язовська отримала медаль Філдса

У 2016 році В’язовська запропонувала надзвичайно витончене розв’язання Гіпотези Кеплера, яке вмістилося всього лише на 23 сторінках. Це неймовірний результат, адже спроби інших вчених її пояснити займали понад 300 сторінок складних обчислень.

У 2022 році В’язовська отримала за розв'язання задачі пакування куль у восьмивимірному просторі найпрестижнішу нагороду у світі математики – медаль Філдса. Того ж року вона потрапила до списку ста найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

Марина В’язовська отримала медаль Філдса / Фото з відкритих джерел

Що відомо про медаль Філдса Медаль Філдса вважається найвищою нагородою в галузі математики. Її вручають з 1936 року молодим науковцям, які ще не досягли 40 років, за видатний внесок у розвиток математичної науки. Грошова винагорода за її здобуття становить 15 тисяч канадських доларів (понад 342 тисячі гривень). Ініціатором створення нагороди був канадський математик Джон Чарлз Філдс, який працював над алгебраїчними функціями.

Зауважимо, що В’язовська – друга жінка у світі, яку було нагороджено медаллю Філдса. До неї цю нагороду отримала лише Мар’ям Мірзахані у 2014 році.

Нині науковиця мешкає у Швейцарії разом із родиною та викладає у Федеральній політехнічній школі Лозанни. За свої заслуги нагороджена орденом "За заслуги" І ступеня.

Що відомо про задачу, яку розв'язала В'язовська

Пошук найщільнішого способу розміщення однакових куль у заданому просторі – давня математична задача. До 2016 року науці були відомі розв’язки лише для дво- і тривимірного простору. Прорив здійснила українська математикиня з Києва – Марина В’язовська, яка довела, що в 8-вимірному просторі найщільніше пакування забезпечує певна математична решітка.

Згодом, у співпраці з українським науковцем Данилом Радченком та колегами Генрі Коном, Абінавом Кумаром і Стівеном Міллером, В’язовська розв’язала аналогічну задачу вже для 24-вимірного простору. Найефективнішим пакуванням виявилася так звана "решітка Лінча".

Марина В'язовська розв'язала Гіпотезу Кеплера / Фото з відкритих джерел

Сама В’язовська пояснює суть задачі дуже доступно: уявіть велику коробку з усіх боків, і необмежену кількість однакових куль. Питання полягає в тому, скільки таких куль можна вмістити в цю коробку.

"І якщо розмір коробки набагато-набагато більший за розмір кулі, то ефекти, які відбуваються на границі цієї коробки, тобто біля її стінок, вже не мають великого значення. Питання тоді інше: наскільки щільно ці кулі можна запакувати. Важливим стає, скільки куль може вміститися на одиницю об’єму. Тобто про форму самої коробки можна взагалі-то і забути: вона може бути квадратною або сама бути величезною кулею. І тоді важливим лишається лише об’єм", – пояснила Марина розв'язання задачі простими словами.

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