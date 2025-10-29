Бо не всі каналізаційні: що насправді означають літери на люках

Гуляючи містом ви можете побачити люди з абсолютно різними літерами. І це не випадковість, бо далеко не всі є каналізаційними.

Та все ж які значення мають літери на люках? Відповідь дасть 24 Канал з посиланням на блог Запорожець у Tik Tok.

Що означають літери на люках?

Якщо прогулюючись вулицями міста ви звертали увагу на люки, то, мабуть, помітили, що в центрі на них бувають різні літери. І цьому є абсолютно логічне пояснення і вони справді мають важливе значення.

Якщо припустити, що ви відкриєте люк, що насправді є незаконним, то ви не обов'язково потрапите в каналізацію, бо не усі люки є каналізаційними. Хіба якщо на них є велика літера К. Бо люки з літерою В ведуть до водопроводу. ПГ – означає, що це люк пожежного гідранта. А ось літерами ГТС маркували люки міської телефонної мережі, а МГ – магістральний газопровід. Люки з літерами ТС є "входом" до тепломережі.

Як пише видання IPT, люки пожежних гідрантів та їхнє належне маркування призначене для рятувальників, які гасять пожежі. Належне маркування дозволяє швидко знайти джерело води для гасіння вогню.

А ще під землею є метрополітен