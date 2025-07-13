Майже 2 мільярди людей дивилися в прямому ефірі: якою була наймасштабніша трансляція в історії

13 липня 1985 року відбулася найбільша в світовій історії телевізійна трансляція, яка охопила 2 мільярди людей по всьому світу. За шоу спостерігали люди з майже 160 країн світу.

Мова йде про концерт Liva AID, який одночасно проходив на найбільших стадіонах Великої Британії та США, а також в Австралії, Німеччині та Японії. Більше про це шоу розкаже 24 Канал.

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Що треба знати про концерт

У 1984 році в Ефіопії розпочався великий голод, тому для допомоги мешканцям цієї країни Боб Гелдоф і Мідж Юр вирішили організувати величезний концерт, основними для якого стали одразу дві локації – "Старий Вемблі" у Великій Британії та стадіон імені Джона Кенеді у США.

Саме шоу відбулося 13 липня 1985 року і транслювали його у понад 150 країнах. СРСР, що цікаво, від трансляції відмовився, однак концерт транслювали в Угорщині, котра була в зоні впливу Москви. Основною метою шоу став збір коштів для Ефіопії.

Участь в концерті взяли чимало культових виконавців – гурт Queen, Девід Боуї, Мадонна, Елтон Джон, а гурт Led Zeppelin, який розпався у 1980 році, возз'єднався спеціально для цієї події. До речі, виступ гурту Queen на чолі з Фредді Мерк'юрі вважається одним із культових.

Queen на Live Aid: дивіться відео

Філ Коллінз став єдиним артистом, який виступив одразу ж на двох стадіонах. Спершу він співав у Лондоні, тоді сів на літак і вирушив до Філадельфії.

Завдяки концерту вдалося зібрати 283,6 мільйона доларів, які повністю скерували на допомогу тим, хто потерпав від голоду в Ефіопії. А Live Aid назавжди увійшов в історію, як наймасштабніший концерт як за організацією, так і за кількістю глядачів у прямому етері. Проте за деякими даними, за похороном принцеси Діани свого часу спостерігали 2,5 мільярда людей.