Усі блакитноокі люди мають одного спільного предка, – дослідження

Вчені з Копенгагенського університету з’ясували, що всі люди з блакитними очима мають спільного предка, який жив близько 6 000 – 10 000 років тому. Виявляється, що до його появи всі люди мали лише "карі очі"

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Daily.

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Як з'явилися блакитні очі

Блакитний колір очей виникає через рецесивний ген, тому для його прояву потрібно мати два таких гени. Проте багато хто не знав, звідки саме з'являються ці гени, поки вчені з Данії не дослідили це питання глибше.

Професор Ганс Айберг з кафедри клітинної та молекулярної медицини очолив дослідження, яке було проведене ще у 2008 році.

Спочатку у всіх нас були карі очі. Але генетична мутація, що зачепила ген OCA2 в наших хромосомах, призвела до створення "вимикача", який буквально "вимкнув" здатність виробляти карі очі,

– пояснив Айберг.

Дослідники довго намагалися з’ясувати, що викликало цю зміну, вивчаючи ген OCA2, який відповідає за рівень коричневого пігменту в очах людини.

Однак виявилося, що мутація, яка викликає блакитні очі, походить від іншого гена – HERC2. Цей ген "вимикає" OCA2, зменшуючи вироблення меланіну в райдужній оболонці та "розбавляючи" коричневий колір на блакитний.

Дослідницька група встановила, що ця мутація є спільною для всіх блакитнооких людей, що дає підстави вважати, що вони походять від одного предка.

Усі люди з блакитними очима походять від одного предка / Фото Unsplash

Чому блакитні очі переважно зустрічаються у європейців

Хоча необхідно провести ще багато досліджень, вчені припускають, що ця мутація могла поширитися, коли люди мігрували з Африки до Європи, що частково пояснює, чому блакитні очі мають переважно люди європейського походження.

Дослідження 2008 року також включало аналіз інших, менш поширених кольорів очей, наприклад, зелених, що ще раз підтвердило ідею про походження гена блакитних очей від однієї людини.

"Тим часом, людей із зеленими очима можна пояснити тим, що у них знижена кількість меланіну в райдужній оболонці, яка сильно відрізняється від блакитних очей. Із цього можна зробити висновок, що всі блакитноокі люди походять від одного предка. Всі вони успадкували один і той самий перемикач в одному і тому ж місці в ДНК", – резюмував Айберг.

До слова, британський бренд Pour Moi провів масштабне дослідження та визначив 10 країн з найкрасивішими жінками. Зауважимо, що до цього списку також потрапили українки.