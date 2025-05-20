Цю українську акторку називали "найкращою травесті в СРСР": цікаві факти про Людмилу Ігнатенко

18 травня 2025 року в Києві на 83–му році перестало битися серце акторки Людмили Ігнатенко. Вона увійшла в історію як легендарна акторка, котра не тільки грала складні ролі, але як і та, котра подарувала голос усім відомим мультфільмам.

Свого часу актриса зіграла 60 ролей у Театрі юного глядача в Києві й гастролювала світом. Більше про Людмилу Ігнатенко розповість 24 Канал.

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Чим запам'ятається Людмила Ігнатенко

Крім десятків ролей у театрі, Людмила Ігнатенко озвучувала мультфільми. Тому майже кожен чув голос акторки у таких мультфільмах як "Історія з одиницею", "Капітошка", "Таємниця країни суниць", "Кульбаба – товсті щічки", "Кіт Базиліо і мишенятко Пік", "Місія – помічники".

Людмила Ігнатенко 55 років життя присвятила театру і грала абсолютно різні ролі – як чоловічі, так і жіночі. Акторка Римма Зюбіна, реагуючи на звістку про смерть легендарної акторки, зауважила, що Ігнатенко називали "найкращою травесті Радянського Союзу".



Людмила Ігнатенко / Фото ТЮГ

А ще саме Людмила Ігнатенко вперше зіграла роль Пеппі Довгопанчохи з однойменної повісті шведської письменниці Астрід Лінгрен. Ця вистава зробила Театр юного глядача популярним. Завідуюча літературною частиною театру Наталія Потушняк зауважує, що успіх вистави значною мірою був заслугою саме Ігнатенко.

З легендарною актрисою попрощалися у понеділок, 19 травня, у Києві.