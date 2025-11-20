"Джої не ділиться їжею": McDonald's готує сюрприз для фанатів "Друзів"

У соціальних мережах McDonald's Ukraine з'явилися загадкові публікації. Ймовірно, в такий спосіб компанія анонсує тематичну колаборацію із серіалом "Друзі".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на McDonald's Ukraine в Instagram.

Якою може бути чергова колаборація McDonald's?

McDonald's Ukraine опублікував у соцмережах серію загадкових тизерів, які вже сколихнули фанів "Друзів". На яскравих постерах з'явилися фрази "Хей, як життя?" та "Джої не ділиться їжею", що є прямими цитатами з легендарного серіалу.

У McDonald's натякають на колаборацію з "Друзями" / Фото з Instagram-сторінки компанії

У коментарях користувачі активно припускають, що мережа натякає на колаборацію з "Друзями".

Цікавість підсилює й те, що McDonald's уже реалізовував подібну кампанію в інших країнах. Однак компанія поки зберігає інтригу та обмежується підписом "Побачимось xx.xx".

Тож офіційне оголошення може з'явитися вже найближчими днями.

Якими можуть бути нові іграшки в McDonald's?

Як повідомляє CBR, у 2024 році McDonald's в Іспанії на честь 30-річчя серіалу "Друзі" представив спеціальний дорослий Happy Meal із колекційними фігурками головних персонажів.

Фігурки, які пропонували фанатам "Друзів" в Іспанії / Фото з Facebook-сторінки Snackolator

До набору Friends Box входили бургер на вибір (бігмак, роял-чизбургер, роял делюкс, макчікен або CBO), картопля фрі, напій та тематичний соус "Маринара від Моніки".

Кожну з шести фігурок оформлювали з урахуванням характерних рис героїв. Моніку зобразили у кухарській шапочці, у Роса на акуратно зачесаному волоссі сиділа мавпа Марсель. Джої та Чендлер тримали у руках півня та качку, Фібі – свою гітару, а Рейчел відтворили з її впізнаваною зачіскою.

