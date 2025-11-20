"Джои не делится едой": McDonald's готовит сюрприз для фанатов "Друзей"
- McDonald's Ukraine опубликовал загадочные тизеры, намекая на возможную коллаборацию с сериалом "Друзья".
- В 2024 году McDonald's в Испании выпустил взрослый Happy Meal с фигурками персонажей "Друзей" в честь 30-летия сериала.
В социальных сетях McDonald's Ukraine появились загадочные публикации. Вероятно, таким образом компания анонсирует тематическую коллаборацию с сериалом "Друзья".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на McDonald's Ukraine в Instagram.
Смотрите также Бургер за 450 тысяч гривен: почему он такой дорогой и как его попробовать
Какой может быть очередная коллаборация McDonald's?
McDonald's Ukraine опубликовал в соцсетях серию загадочных тизеров, которые уже всколыхнули фанов "Друзей". На ярких постерах появились фразы "Хей, как жизнь?" и "Джои не делится едой", что является прямыми цитатами из легендарного сериала.
В McDonald's намекают на коллаборацию с "Друзьями" / Фото с Instagram-страницы компании
В комментариях пользователи активно предполагают, что сеть намекает на коллаборацию с "Друзьями".
Интерес усиливает и то, что McDonald's уже реализовывал подобную кампанию в других странах. Однако компания пока сохраняет интригу и ограничивается подписью "Увидимся xx.xx".
Поэтому официальное объявление может появиться уже в ближайшие дни.
Какими могут быть новые игрушки в McDonald's?
Как сообщает CBR, в 2024 году McDonald's в Испании в честь 30-летия сериала "Друзья" представил специальный взрослый Happy Meal с коллекционными фигурками главных персонажей.
Фигурки, которые предлагали фанатам "Друзей" в Испании / Фото с Facebook-страницы Snackolator
В набор Friends Box входили бургер на выбор (бигмак, роял-чизбургер, роял делюкс, макчикен или CBO), картофель фри, напиток и тематический соус "Маринара от Моники".
Каждую из шести фигурок оформляли с учетом характерных черт героев. Монику изобразили в поварской шапочке, у Роса на аккуратно зачесанных волосах сидела обезьяна Марсель. Джои и Чендлер держали в руках петуха и утку, Фиби – свою гитару, а Рейчел воссоздали с ее узнаваемой прической.
Что нужно для приготовления соуса к Биг-Маку?
Бывший шеф-повар McDonald's Майк Харач раскрыл, из чего на самом деле состоит фирменный соус для Биг-Мака. По его словам, вопреки распространенному мнению, основу соуса составляет не кетчуп, а майонез.
В него также входит смесь дюссельдорфской горчицы и белого винного уксуса. Также для усиления вкуса и окраски к нему соуса добавляют щепотку паприки.
Харач отметил, что после смешивания все ингредиенты должны настояться не менее 30 минут. Это необходимо, чтобы соус приобрел нужную плотность.