У кожного – свій "Маленький принц": у Львові на даху встановили символічну скульптуру

У Львові відкрили новий артоб'єкт. Це вражаючих розмірів скульптура відомого героя Антуана де Сент-Екзюпері.

У Львові з'явився триметровий "Маленький принц". Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

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Що відомо про скульптуру

"Маленького принца" встановили на даху львівської ZAG Gallery. Автором скульптури став Олександр Гончарук.

За словами, директорки галереї Христини Береговської, скульптура нагадує про важливість дитячого погляду на світ і ніби оберігає тих, хто шукає свій шлях.



У Львові встановили артоб'єкт / Фото LvivMedia

Скульптура зображує дітей і має глибокий сенс: кожен сприймає її по-своєму, бачить образ своєї дитини. Робота присвячена всім дітям – тим, хто на небі, на землі, у полоні, вдома, в еміграції, в окупації чи в дорозі.

У кожного тата, кожної мами є свій маленький принц,

– сказала директорка галереї.

Це вже третій артоб'єкт, створений до відкриття галереї. Ця подія запланована на 19 лютого.

