Во Львове появился трехметровый "Маленький принц". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Что известно о скульптуре

"Маленького принца" установили на крыше львовской ZAG Gallery. Автором скульптуры стал Александр Гончарук.

По словам, директора галереи Кристины Береговской, скульптура напоминает о важности детского взгляда на мир и будто оберегает тех, кто ищет свой путь.



Во Львове установили арт-объект / Фото LvivMedia

Скульптура изображает детей и имеет глубокий смысл: каждый воспринимает ее по-своему, видит образ своего ребенка. Работа посвящена всем детям – тем, кто на небе, на земле, в плену, дома, в эмиграции, в оккупации или в дороге.

У каждого папы, каждой мамы есть свой маленький принц,

– сказала директор галереи.

Это уже третий артобъект, созданный к открытию галереи. Это событие запланировано на 19 февраля.

