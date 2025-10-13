Маргарет Тетчер – видатна постать у світовій історії, яка відома усім як "Залізна леді". Однак і в українській історії вона залишила свій відбиток, хоча він не найприємніший.

Зокрема Маргарет Тетчер відома тим, що виступала проти відновлення незалежності України, оскільки підтримувала цілісність СРСР. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на "Вечірній Київ".

Чому Маргарет Тетчер не підтримувала незалежність України?

Як згадує співавтор Декларації про державний суверенітет, політв'язень та колишній нардеп Олесь Шевченко, напередодні ухвалення Декларації до Києва з візитом прибула британська прем'єр-міністерка Маргарет Тетчер. Глава уряду Великої Британії стала першим високопоставленим іноземним політиком у стінах українського парламенту.

За словами Шевченка, Тетчер зустріли на Майдані Незалежності, котрий тоді називався площею Жовтневої революції, Люди тримали у руках плакати, де англійською писали "Україна прагне в Європейський дім". Прихильники відновлення незалежності сподівалися на підтримку "Залізної леді".

У своєму виступі у парламенті Тетчер висловилась за збереження цілісності радянської держави. Пані Маргарет чітко дала зрозуміти, що для Великої Британії краще мати стосунки з однією державою – СРСР, ніж з багатьма непередбачуваними країнами, що утворяться на пострадянському просторі. Ми дуже шанували Тетчер за тверду політику на міжнародній арені, але були розчаровані її позицією щодо майбутнього України,

– згадує Шевченко.

Хоча перед виступом депутат подарував британській прем'єрці синьо-жовтий букет. Супровід Тетчер пояснив, що це кольори національних символік, які заборонені в УРСР. Цей подарунок Тетчер прийняла.

Перед візитом до Києва Тетчер була у Москві. Цей візит був актом підтримки політики перебудови, яку провадив Михайло Горбачов.

Тетчер порівняла Україну з Каліфорнією

Як писало раніше видання ТСН, про події 1990 року висловлювався ще один автор Декларації про державний суверенітет – Дмитро Павличко. Політик та поет вирішив прямо спитати Тетчер про те, чи можна відкрити українське посольство у Лондоні.

Я навіки запам'ятав цю фразу: "We have no diplomatic releatons with California" ("Ми не маємо дипломатичних відносин з Каліфорнією" – 24 Канал). Звичайно, вона образила тоді, поставила Україну на рівні з Каліфорнією,

– пригадував Павличко.

