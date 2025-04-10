"Це більше, ніж успішний малий бізнес": прем'єр Канади відвідав український ресторан у Ванкувері

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відвідав український ресторан “Козак” у Ванкувері. За його словами, це не лише успішний бізнес, а й важлива опора місцевої громади.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Марка Карні в X.

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Що відомо про візит прем'єра Канади до українського ресторану

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні завітав до ресторану української кухні "Козак" у Ванкувері.

Український ресторан "Козак" – це більше, ніж успішний малий бізнес, це також опора громади у Новому Вестмінстері (район Ванкувера – 24 Канал),

– написав він.

Також канадський прем'єр опублікував фото із ресторану. Також Карні подякував "співробітникам за теплий прийом і випічку".

Прем'єр Канади в ресторані "Козак" у Ванкувері / Фото Марка Карні

Зауважимо, що згідно з останнім переписом населення, проведеним до повномасштабного вторгнення Росії, у Канаді мешкало близько 1,3 мільйона людей українського походження. З початку 2022 року країна прийняла майже 300 тисяч українців, надавши їм прихисток.

Нагадаємо, що Канада продовжила тимчасовий захист для українських біженців. Вони мають можливість подати заяву на продовження свого статусу до 31 березня 2026 року.