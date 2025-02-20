Показали себе усьому світу: новий щемливий тренд про Україну розриває мережу

Перемоги українців на міжнародній арені безсумнівну змушують відчувати гордість. І їх об'єднав новий тренд у мережі TikTok.

В український сегмент мережі заполонив тренд під пісню "Mask Off" виконавця Future. Як виглядає цей тренд – розповідає 24 Канал.

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У чому суть тренду

Кілька тижнів тому в європейському сегменті TikTok з'явився новий тренд. Суть відео – показати, як на міжнародній арені себе проявляє твоя нація. Супроводжує відеоряд пісня "Mask Off", зокрема через її рядки "rep the set", що на бандитському сленгу означає представляти свою банду, групу чи свій загін людей.

Українці теж перейняли цей тренд. У відео часто фігурують кадри з боксерами Володимиром Кличком та Олександром Усиком, музикантами Русланою, Джамалою, гуртами Go-A та Kalush Orkestra, які мали шалений успіх на Євробаченні. А також з українськими спортсменами – Ярославою Магучіх, Артемом Довбиком, Андрієм Шевченком, Ольгою Харлан, Еліною Світоліною та іншими.

Новий тренд про Україну: дивіться відео

Українцям є чим пишатися: дивіться відео

Українці мають видатні досягнення: дивіться відео

У новому тренди чимало народів показують себе, свою культуру та ідентичність. Щодня з'являються сотні відео від різних народів світу.