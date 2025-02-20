В украинский сегмент сети заполонил тренд под песню "Mask Off" исполнителя Future. Как выглядит этот тренд – рассказывает 24 Канал.

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В чем суть тренда

Несколько недель назад в европейском сегменте TikTok появился новый тренд. Суть видео – показать, как на международной арене себя проявляет твоя нация. Сопровождает видеоряд песня "Mask Off", в частности через ее строки "rep the set", что на бандитском сленге означает представлять свою банду, группу или свой отряд людей.

Украинцы тоже переняли этот тренд. В видео часто фигурируют кадры с боксерами Владимиром Кличко и Александром Усиком, музыкантами Русланой, Джамалой, группами Go-A и Kalush Orkestra, которые имели огромный успех на Евровидении. А также с украинскими спортсменами – Ярославой Магучих, Артемом Довбиком, Андреем Шевченко, Ольгой Харлан, Элиной Свитолиной и другими.

Новый тренд об Украине: смотрите видео

Украинцам есть чем гордиться: смотрите видео

Украинцы имеют выдающиеся достижения: смотрите видео

В новом тренде немало народов показывают себя, свою культуру и идентичность. Ежедневно появляются сотни видео от разных народов мира.