На Євробачення Tommy Cash їде з піснею Espresso Macchiato. Чому вона завірусилася в мережі – розповідає 24 Канал.

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Espresso Macchiato розриває TikTok

Після перемоги Tommy Cash на естонському національному відборі на Євробачення, на його пісню звернули увагу користувачі TikTok, які зауважили, що Espresso Macchiato – відмінна від традиційного стилю виконавця. І вона буквально про каву.

Чимало фанатів Євробачення висловили свій захват піснею Tommy Cash – у неї легкий мотив, який запам'ятовується, а сам артист нагадує Käärijä (Фінляндія 2023) та Joost Klein (Нідерланди 2024), які свого часу були фаворитами конкурсу.

Зараз Tommy Cash став мемом у мережі.

Espresso Macchiato виглядає буквально так: дивіться відео

Ранок починається з кави: дивіться відео

Також до тренду долучилася представниця Польщі на майбутньому конкурсі – Юстина Стечковська.

Юстина Стечковська опублікувала відео під пісню Tommy Cash

Водночас чимало людей критикують Tommy Cash через відсутність сенсу в пісні та низькі вокальні дані артиста. Водночас українці критикують Nommy Cash зовсім з інших причин. Виконавець не висловив позиції щодо російського вторгнення, у 2021 році відвідував окупований Крим, що, ймовірно, відбувалося незаконно. Також він співпрацює з російським гуртом Little Big, а номер для нацвідбору йому ставила росіянка Аліна Пязок.

Зараз букмекери прогнозують Tommy Cash місце у п'ятірці найкращих на Євробаченні, однак зараз відомі пісні лише половини країн-учасниць.