Цей простий математичний приклад став пасткою для тисяч людей: чи зможете ви його розв'язати

Просте математичне рівняння, яке вивчають ще в початковій школі, спантеличило тисячі користувачів мережі. На перший погляд, завдання здається елементарним, однак багато хто отримує хибну відповідь.

Головоломка поширилася в соцмережах і змусила багатьох пригадати базові правила математики. Розв'язати цей приклад правильно допоможе знання порядку виконання арифметичних дій, пише The Sun.

Яка математична головоломка заплутала користувачів мережі

Головоломку опублікував у соцмережі X користувач BreaktheSilos, який регулярно ділиться вірусними математичними завданнями. Цього разу він запропонував розв'язати такий приклад: 8 + 2 × 5 ÷ 8.

Математична головоломка / Фото користувача BreaktheSilos

На перший погляд, усе доволі просто. Якщо виконувати дії послідовно зліва направо, спочатку можна додати 8 і 2, потім помножити результат на 5 та поділити на 8. У такому разі вийде 6,25.

Однак це неправильна відповідь. Річ у тім, що в математичних виразах із кількома діями потрібно дотримуватися правильного порядку обчислень.

Як правильно розв'язати рівняння

Щоб не припуститися помилки, варто пригадати правило ДСМДДВ. Ця абревіатура позначає порядок виконання математичних операцій: дужки, степені, множення, ділення додавання та віднімання.

Водночас множення й ділення мають однаковий пріоритет, як і додавання та віднімання. Тому дії одного рівня виконують послідовно зліва направо.

У цьому прикладі спочатку потрібно перемножити 2 і 5: 2 × 5 = 10. Після цього виконуємо ділення: 10 ÷ 8 = 1,25. І лише тепер додаємо отриманий результат до 8: 8 + 1,25 = 9,25.

Отже, правильна відповідь – 9,25, а не 6,25. Так, неправильна послідовність виконання арифметичних дій може перетворити простий приклад на справжню головоломку.