Этот простой математический пример стал ловушкой для тысяч людей: сможете ли вы его решить

Головоломка распространилась в соцсетях и заставила многих вспомнить базовые правила математики. Правильно решить эту задачу поможет знание порядка выполнения арифметических действий, пишет The Sun.

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Какая математическая головоломка запутала пользователей сети

Головоломку опубликовал в социальной сети X пользователь BreaktheSilos, который регулярно делится вирусными математическими задачами. На этот раз он предложил решить такой пример: 8 + 2 × 5 ÷ 8.

Математическая головоломка / Фото пользователя BreaktheSilos

На первый взгляд, все довольно просто. Если выполнять действия последовательно слева направо, сначала можно сложить 8 и 2, затем умножить результат на 5 и разделить на 8. В таком случае получится 6,25.

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Однако это неправильный ответ. Дело в том, что в математических выражениях с несколькими действиями нужно соблюдать правильный порядок вычислений.

Как правильно решить уравнение

Чтобы не допустить ошибки, стоит вспомнить правило ССУДСВ. Эта аббревиатура обозначает порядок выполнения математических операций: скобки, степени, умножение, деление, сложение и вычитание.

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При этом умножение и деление имеют одинаковый приоритет, как и сложение и вычитание. Поэтому действия одного уровня выполняются последовательно слева направо.

В этом примере сначала нужно умножить 2 и 5: 2 × 5 = 10. После этого выполняем деление: 10 ÷ 8 = 1,25. И только теперь прибавляем полученный результат к 8: 8 + 1,25 = 9,25.

Итак, правильный ответ – 9,25, а не 6,25. Так, неправильная последовательность выполнения арифметических действий может превратить простой пример в настоящую головоломку.