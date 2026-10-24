Цей простий математичний приклад став пасткою для тисяч людей: чи зможете ви його розв'язати

Простий математичний приклад викликав суперечки в мережі / Фото користувача BreaktheSilos
Просте математичне рівняння, яке вивчають ще в початковій школі, спантеличило тисячі користувачів мережі. На перший погляд, завдання здається елементарним, однак багато хто отримує хибну відповідь.
Головоломка поширилася в соцмережах і змусила багатьох пригадати базові правила математики. Розв'язати цей приклад правильно допоможе знання порядку виконання арифметичних дій, пише The Sun.
Яка математична головоломка заплутала користувачів мережі
Головоломку опублікував у соцмережі X користувач BreaktheSilos, який регулярно ділиться вірусними математичними завданнями. Цього разу він запропонував розв'язати такий приклад: 8 + 2 × 5 ÷ 8.
Математична головоломка / Фото користувача BreaktheSilos
На перший погляд, усе доволі просто. Якщо виконувати дії послідовно зліва направо, спочатку можна додати 8 і 2, потім помножити результат на 5 та поділити на 8. У такому разі вийде 6,25.
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Однак це неправильна відповідь. Річ у тім, що в математичних виразах із кількома діями потрібно дотримуватися правильного порядку обчислень.
Як правильно розв'язати рівняння
Щоб не припуститися помилки, варто пригадати правило ДСМДДВ. Ця абревіатура позначає порядок виконання математичних операцій: дужки, степені, множення, ділення додавання та віднімання.
Водночас множення й ділення мають однаковий пріоритет, як і додавання та віднімання. Тому дії одного рівня виконують послідовно зліва направо.
У цьому прикладі спочатку потрібно перемножити 2 і 5: 2 × 5 = 10. Після цього виконуємо ділення: 10 ÷ 8 = 1,25. І лише тепер додаємо отриманий результат до 8: 8 + 1,25 = 9,25.
Отже, правильна відповідь – 9,25, а не 6,25. Так, неправильна послідовність виконання арифметичних дій може перетворити простий приклад на справжню головоломку.
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