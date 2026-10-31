Тренди Будь у тренді 7 + 7 = 2, а 8 + 8 = 4: спробуйте розгадати математичну головоломку для найуважніших
31 жовтня, 16:44
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7 + 7 = 2, а 8 + 8 = 4: спробуйте розгадати математичну головоломку для найуважніших

Аліна Кулеба

На перший погляд, ці математичні приклади здаються неправильними: 7 + 7 = 2, 8 + 8 = 4, а 6 + 9 = 3.

Однак за дивними відповідями ховається просте правило, яке допоможе розв'язати фінальний приклад, який пропонує gossipify.com і перевірити свою уважність. 

Головоломка, яка збиває з пантелику 

Ця математична головоломка змушує людей шукати закономірність у незвичних рівняннях. Завдання полягає в тому, щоб зрозуміти, за яким принципом звичайні суми перетворюються на інші числа. Ось приклади з головоломки: 

7 + 7 = 2 

8 + 8 = 4 

8 + 5 = 1 

6 + 9 = 3 

10 + 11 = 9 

А тепер спробуйте самостійно розв'язати останній приклад: 

4 + 9 = ? 

Не поспішайте відповідати. Усі рівняння побудовані за одним принципом, тож достатньо знайти закономірність у перших прикладах. 

Як розв'язати головоломку? 

Секрет полягає в тому, що після додавання чисел потрібно відняти від отриманої суми 12. Перевірмо це правило на прикладах. 

7 + 7 дорівнює 14, а 14 – 12 = 2. Так само 8 + 8 = 16, а 16 – 12 = 4. Якщо додати 8 і 5, отримаємо 13, а після віднімання 12 залишається 1. 

Тепер застосуймо це правило до фінального рівняння: 4 + 9 = 13, а 13 – 12 = 1. Отже, правильна відповідь – 1

До чого тут годинник? 

Принцип головоломки нагадує 12-годинний циферблат. Коли стрілка доходить до 12, відлік починається знову, тому числа можна розглядати по колу. 

Такі завдання перевіряють не стільки навички складних обчислень, скільки уважність і вміння помічати закономірності. Іноді, щоб знайти правильну відповідь, достатньо поглянути на звичні речі під іншим кутом.

До речі, якщо ви любите головоломки, зверніть увагу на цю незвичну задачу.