7 + 7 = 2, а 8 + 8 = 4: попробуйте разгадать математическую головоломку для самых внимательных

Математическая загадка / Коллаж 24 Канала
На первый взгляд эти математические примеры кажутся неправильными: 7 + 7 = 2, 8 + 8 = 4, а 6 + 9 = 3.
Однако за странными ответами скрывается простое правило, которое поможет решить заключительный пример, предложенный сайтом gossipify.com, и проверить свою внимательность.
Головоломка, которая сбивает с толку
Эта математическая головоломка заставляет людей искать закономерность в необычных уравнениях. Задача состоит в том, чтобы понять, по какому принципу обычные суммы превращаются в другие числа. Вот примеры из головоломки:
7 + 7 = 2
8 + 8 = 4
8 + 5 = 1
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
6 + 9 = 3
10 + 11 = 9
А теперь попробуйте самостоятельно решить последний пример:
4 + 9 = ?
Не спешите отвечать. Все уравнения построены по одному принципу, поэтому достаточно найти закономерность в первых примерах.
Как решить головоломку?
Секрет заключается в том, что после сложения чисел нужно отнять от полученной суммы 12. Проверим это правило на примерах.
7 + 7 равно 14, а 14 – 12 = 2. Так же 8 + 8 = 16, а 16 – 12 = 4. Если сложить 8 и 5, получим 13, а после вычитания 12 останется 1.
Теперь применим это правило к окончательному уравнению: 4 + 9 = 13, а 13 – 12 = 1. Итак, правильный ответ – 1.
При чем здесь часы?
Принцип головоломки напоминает 12-часовой циферблат. Когда стрелка доходит до 12, отсчет начинается заново, поэтому числа можно рассматривать по кругу.
Такие задачи проверяют не столько навыки сложных вычислений, сколько внимательность и умение замечать закономерности. Иногда, чтобы найти правильный ответ, достаточно взглянуть на привычные вещи под другим углом.
Кстати, если вы любите головоломки, обратите внимание на эту необычную задачу.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии