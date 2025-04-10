На честь кого назвали Mercedes: історія найвідомішої дівчинки, ім’я якої носять мільйони авто

Цього року бренду Mercedes виповнюється 125 років, і щоразу, коли хтось вимовляє його назву, він несвідомо нагадує про дівчинку Мерседес. Вона подарувала своє ім'я легендарним авто, коли їй було всього 11 років.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Що відомо про дівчинку, яка подарувала ім'я Mercedes

Батько Мерседес, бізнесмен Еміль Єллінек із Відня, відіграв ключову роль у створенні легендарного бренду. Він став першим дилером, який закуповував автомобілі Daimler-Motoren-Gesellschaft великими партіями, а приблизно з 1900 року продавав їх багатіям у Ніцці.

Еміль був настільки захоплений ім’ям Мерседес, що назвав ним не лише свою доньку, а й свої вілли, яхти (одна з яких навіть мала назву "Мерседес-Мерседес"), компанію, а згодом і всю родину, змінивши прізвище на "Еллінек-Мерседес". Так його донька стала офіційно зватися Мерседес Еллінек-Мерседес.

Мерседес Еллінек в 11 років / Фото Mercedes-Benz

Автомобілі теж отримали це щасливе ім’я. 2 квітня 1900 року Еміль підписав контракт із Daimler-Motoren-Gesellschaft, за яким компанія зобов’язувалася розробити нову конструкцію двигуна під назвою "Daimler-Mercedes". Тоді справжній Мерседес було лише 11 років.

Першим автомобілем, що отримав це ім’я, став Mercedes 35 HP, випущений у 1901 році – дуже спортивний і стійкий на трасі для того часу.

Один з перших автомобілів Mercedes / Фото tripadvisor

Завдяки торгівлі автомобілями Еміль Єллінек став багатою людиною, а його донька Мерседес виросла у розкоші і стала світською левицею. Втім, машини її не цікавили, тому збереглося лише одне фото, де 17-річна Мерседес позує за кермом автомобіля, названого на її честь.

Мерседес Еллінек за кермом Mercedes / Фото Mercedes-Benz

Мерседес вийшла заміж за барона фон Шлоссера та народила доньку, коли їй було близько 22 років.

Але життя змінилося в одну мить: Еміля вигнали з наглядової ради Daimler, розпочалася Перша світова війна, а чоловік Мерседес був змушений піти на фронт, а вже у 1916 році у них народився син. Після війни Еміль Єллінек помер, сім'я збанкрутувала, Мерседес пішла від чоловіка і почала жити зі скульптором, який за кілька місяців помер від туберкульозу. У 1929 році, у віці всього 39 років, пішла з життя й сама Мерседес.

Втім, авто, названі на її честь, стали популярними й бренд існує досі. У 1926 році компанія Daimler об’єдналася зі своїм конкурентом Benz, і з того часу автомобілі випускаються під назвою Mercedes-Benz. Сьогодні бренд входить до десятки найбільших світових автовиробників, а ім’я дівчинки, якій було лише 11 років, коли воно з’явилося на автомобілях, і досі красується на їхніх капотах.

Нагадаємо, що нещодавно Європейська комісія оштрафувала великих автовиробників та Європейську асоціацію виробників автомобілів. Цікаво, що кошти мали стягнути також з Mercedes-Benz, однак компанії вдалося уникнути штрафу.