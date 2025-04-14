Хто зрадив, хто кохав, хто вижив: 7 сучасних романів про давні міфи

Давні міфи цікавили письменників у різні періоди та епохи. Не відходять від них і сучасні автори та авторки, які наново осмислюють їх.

Хто вони – жінки й чоловіки, що збурили море, змусили богів здригнутися, стали іконічними образами світової культури? У цій добірці ми разом з національною книжковою платформою Yakaboo 24 Канал радить 7 сучасних романів, що переосмислюють античні міфи й, подібно до "Іліади" та "Одіссеї", утворюють єдину сагу.

Цікаво Троя могла бути Атлантидою, а троянського коня не існувало: 5 фактів про легендарне місто

"Гера" Дженніфер Сейнт

Троянська війна почалась із неї – богині, яка не прощає.

Її називали ревнивою богинею, але ця історія – про інше. Гера допомогла Зевсу повалити батька-тирана й мріяла про справедливу владу. Та коли на горі Олімп починаються нові зради, вона розуміє: навіть богині доводиться боротися за своє місце. І коли Паріс отримає те саме золоте яблуко, саме Гера стане однією з тих, хто штовхне світ до війни.

Цікаво, що це третя книжка у міфологічному циклі Дженніфер Сейнт після "Аріадни" та "Електри".



"Гера" / Фото Yakaboo

"Доньки Спарти" Клер Гейвуд

Історія починається там, де краса Єлени стає приводом для війни.

Чоловіки тисячоліттями переповідали історію про війну через красу. Настав час почути її сторону. У центрі роману – Єлена та Клітемнестра, сестри зі Спарти, яких ще дівчатами віддають заміж за братів – Менелая та Агамемнона. У чужих палацах їм відводять лише дві ролі: породити спадкоємця й мовчати. Але ці жінки не погоджуються на мовчання. І те, як кожна з них вийде з підпорядкування – матиме наслідки для всієї Греції.



"Доньки Спарти" / Фото Yakaboo

"Будинок імен" Колм Тойбін

Коли мовчання Єлени змінюється криком Клітемнестри.

Це продовження драми з іншої перспективи. Якщо Єлена – привід до війни, то Клітемнестра – її наслідок. Після повернення Агамемнона додому вона чинить акт справедливості, за який її проклинають навіть діти. Роман ведеться голосами самої Клітемнестри, її доньки Електри й сина Ореста. І хоча тут немає богів, є щось набагато страшніше: безнастанне питання "що є зло?", коли йдеться про сім’ю.

Роман потрапив до десятки кращих за рік за версією Washington Post, NPR та Time Magazine.



"Будинок імен" / Фото Yakaboo

"Аріадна" Дженніфер Сейнт

У Тесея були ще ті стосунки – він і Єлену хотів, і Мінотавра переміг, і Аріадну покинув.

Забута героїня легенди про Лабіринт отримує свій голос. Аріадна, дочка Міноса, закохується в Тесея й рятує його від чудовиська, яке було її братом. Але замість винагороди – вигнання. Що сталося з нею після порятунку героя? Як жила її молодша сестра Федра – ще одна нещасна фігура грецького міфу? У романі піднімаються теми самопожертви, сили і нових шляхів – навіть якщо твоя історія починалась у клітці.

Ця книга стала фіналісткою Goodreads Choice Awards у категорії фентезі, бестселер Sunday Times.



"Аріадна" / Фото Yakaboo

"Цирцея" Мадлен Міллер

Вигнанка, яка знала Тесея, Одіссея, Медею й навіть тебе зачарувала б.

Дочка Геліоса, богиня з людським серцем, яка не вписується ні у світ смертних, ні у світ безсмертних. Цирцею бояться – тому що не розуміють. Саме до неї згодом припливе Одіссей, на своєму острові вона зустріне Дедала, побачить Ікара, подивиться в очі Медеї. Але її найбільша битва – з самотністю та правом обирати, хто вона є. Це роман не про магію – це роман про становлення жінки у світі, де її вічно називали "відьмою".

Роман отримав численні відзнаки: Goodreads Choice Award 2018, Red Tentacle Kitschie Award, Athenaeum Literary Award, та пробув понад 30 тижнів у NYT Bestseller List.



"Цирцея" / Фото Yakaboo

"Ловець океану" Володимир Єрмоленко

Одіссей плив додому, але вирушив назад – до свого серця.

Одіссей повертається на Ітаку, та не знаходить нічого – ні Пенелопи, ні Телемаха, ні сенсу. І вирушає в нову подорож – з Ітаки до Трої, навпаки від класичної "Одіссеї". На цьому шляху він знову зустріне Цирцею, Сирен, Навсікаю, але вже іншим поглядом. Бо тепер він не шукає пригод – він шукає себе. Це не переказ "Одіссеї", це есе про памʼять, втрату і любов – бо хіба ми всі не пливемо від себе до себе?



"Ловець океану" / Фото Yakaboo

"Країна Медея" Сара Стрідсберґ

Не про Трою, але про одну з найстрашніших жінок міфу, яка доводилась Цирцеї родичкою.

Сучасна п’єса, написана однією з найсильніших скандинавських авторок. Медея тут – не чарівниця, а біженка в центрі Європи. Вона позбавлена дому, підтримки, а зрада чоловіка стає останнім цвяхом у труну її надій. Це глибоко соціальна, політична, але водночас дуже особиста історія про втрату любові. І це логічна частина великого міфологічного дерева – бо Медея, як і Цирцея, – з роду Геліоса.

П’єса отримала літературну премію Північної ради (2007).



"Країна Медея" / Фото Yakaboo

"Троя" Стівен Фрай

Фінал, який дозволяє перевірити, що все прочитане – не вигадка, а міф.

Замість підручника – Фрай, бонусом до семи романів. Його версія троянського циклу – блискуча, легка, іронічна, жива. Тут є все: яблуко розбрату, Паріс, Ахілл, Гектор, Патрокл, Одіссей і кінь. Але головне – є пояснення, чому ця історія досі нас не відпускає. Бо війна – це не про героїзм, а про вибір. А кожен герой у Фрая – це людина з тінню. Трилогія Фрая "Міфи. Герої. Троя" стала бестселером Sunday Times і перекладена десятками мов.



"Троя" / Фото Yakaboo

Історії, які здавалися вивченими, тут оживають. Міфи, які здавалися застиглими, тут дихають. Ця добірка книжок – подорож у світ, де кожна жінка нарешті має голос, а кожен герой вже не такий, як у підручнику. А часом і зовсім не герой.