Хто зрадив, хто кохав, хто вижив: 7 сучасних романів про давні міфи
- Сучасні автори переосмислюють античні міфи у нових романах, надаючи голос жінкам і переосмислюючи ролі героїв.
- Романи, такі як "Гера", "Доньки Спарти", "Будинок імен", "Аріадна", "Цирцея", "Ловець океану", "Країна Медея" і "Троя", пропонують свіжий погляд на відомі міфологічні сюжети.
Давні міфи цікавили письменників у різні періоди та епохи. Не відходять від них і сучасні автори та авторки, які наново осмислюють їх.
Хто вони – жінки й чоловіки, що збурили море, змусили богів здригнутися, стали іконічними образами світової культури? У цій добірці ми разом з національною книжковою платформою Yakaboo 24 Канал радить 7 сучасних романів, що переосмислюють античні міфи й, подібно до "Іліади" та "Одіссеї", утворюють єдину сагу.
Цікаво Троя могла бути Атлантидою, а троянського коня не існувало: 5 фактів про легендарне місто
"Гера" Дженніфер Сейнт
Троянська війна почалась із неї – богині, яка не прощає.
Її називали ревнивою богинею, але ця історія – про інше. Гера допомогла Зевсу повалити батька-тирана й мріяла про справедливу владу. Та коли на горі Олімп починаються нові зради, вона розуміє: навіть богині доводиться боротися за своє місце. І коли Паріс отримає те саме золоте яблуко, саме Гера стане однією з тих, хто штовхне світ до війни.
Цікаво, що це третя книжка у міфологічному циклі Дженніфер Сейнт після "Аріадни" та "Електри".
"Доньки Спарти" Клер Гейвуд
Історія починається там, де краса Єлени стає приводом для війни.
Чоловіки тисячоліттями переповідали історію про війну через красу. Настав час почути її сторону. У центрі роману – Єлена та Клітемнестра, сестри зі Спарти, яких ще дівчатами віддають заміж за братів – Менелая та Агамемнона. У чужих палацах їм відводять лише дві ролі: породити спадкоємця й мовчати. Але ці жінки не погоджуються на мовчання. І те, як кожна з них вийде з підпорядкування – матиме наслідки для всієї Греції.
"Доньки Спарти" / Фото Yakaboo
"Будинок імен" Колм Тойбін
Коли мовчання Єлени змінюється криком Клітемнестри.
Це продовження драми з іншої перспективи. Якщо Єлена – привід до війни, то Клітемнестра – її наслідок. Після повернення Агамемнона додому вона чинить акт справедливості, за який її проклинають навіть діти. Роман ведеться голосами самої Клітемнестри, її доньки Електри й сина Ореста. І хоча тут немає богів, є щось набагато страшніше: безнастанне питання "що є зло?", коли йдеться про сім’ю.
Роман потрапив до десятки кращих за рік за версією Washington Post, NPR та Time Magazine.
"Аріадна" Дженніфер Сейнт
У Тесея були ще ті стосунки – він і Єлену хотів, і Мінотавра переміг, і Аріадну покинув.
Забута героїня легенди про Лабіринт отримує свій голос. Аріадна, дочка Міноса, закохується в Тесея й рятує його від чудовиська, яке було її братом. Але замість винагороди – вигнання. Що сталося з нею після порятунку героя? Як жила її молодша сестра Федра – ще одна нещасна фігура грецького міфу? У романі піднімаються теми самопожертви, сили і нових шляхів – навіть якщо твоя історія починалась у клітці.
Ця книга стала фіналісткою Goodreads Choice Awards у категорії фентезі, бестселер Sunday Times.
"Цирцея" Мадлен Міллер
Вигнанка, яка знала Тесея, Одіссея, Медею й навіть тебе зачарувала б.
Дочка Геліоса, богиня з людським серцем, яка не вписується ні у світ смертних, ні у світ безсмертних. Цирцею бояться – тому що не розуміють. Саме до неї згодом припливе Одіссей, на своєму острові вона зустріне Дедала, побачить Ікара, подивиться в очі Медеї. Але її найбільша битва – з самотністю та правом обирати, хто вона є. Це роман не про магію – це роман про становлення жінки у світі, де її вічно називали "відьмою".
Роман отримав численні відзнаки: Goodreads Choice Award 2018, Red Tentacle Kitschie Award, Athenaeum Literary Award, та пробув понад 30 тижнів у NYT Bestseller List.
"Ловець океану" Володимир Єрмоленко
Одіссей плив додому, але вирушив назад – до свого серця.
Одіссей повертається на Ітаку, та не знаходить нічого – ні Пенелопи, ні Телемаха, ні сенсу. І вирушає в нову подорож – з Ітаки до Трої, навпаки від класичної "Одіссеї". На цьому шляху він знову зустріне Цирцею, Сирен, Навсікаю, але вже іншим поглядом. Бо тепер він не шукає пригод – він шукає себе. Це не переказ "Одіссеї", це есе про памʼять, втрату і любов – бо хіба ми всі не пливемо від себе до себе?
"Ловець океану" / Фото Yakaboo
"Країна Медея" Сара Стрідсберґ
Не про Трою, але про одну з найстрашніших жінок міфу, яка доводилась Цирцеї родичкою.
Сучасна п’єса, написана однією з найсильніших скандинавських авторок. Медея тут – не чарівниця, а біженка в центрі Європи. Вона позбавлена дому, підтримки, а зрада чоловіка стає останнім цвяхом у труну її надій. Це глибоко соціальна, політична, але водночас дуже особиста історія про втрату любові. І це логічна частина великого міфологічного дерева – бо Медея, як і Цирцея, – з роду Геліоса.
П’єса отримала літературну премію Північної ради (2007).
"Троя" Стівен Фрай
Фінал, який дозволяє перевірити, що все прочитане – не вигадка, а міф.
Замість підручника – Фрай, бонусом до семи романів. Його версія троянського циклу – блискуча, легка, іронічна, жива. Тут є все: яблуко розбрату, Паріс, Ахілл, Гектор, Патрокл, Одіссей і кінь. Але головне – є пояснення, чому ця історія досі нас не відпускає. Бо війна – це не про героїзм, а про вибір. А кожен герой у Фрая – це людина з тінню. Трилогія Фрая "Міфи. Герої. Троя" стала бестселером Sunday Times і перекладена десятками мов.
Історії, які здавалися вивченими, тут оживають. Міфи, які здавалися застиглими, тут дихають. Ця добірка книжок – подорож у світ, де кожна жінка нарешті має голос, а кожен герой вже не такий, як у підручнику. А часом і зовсім не герой.