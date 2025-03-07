Разом з національною книжковою платформою Yakaboo 24 Канал підготував добірку з 5 книг, які надихають, підтримують та відкривають нові горизонти для кожної жінки. Це історії про силу, любов до себе, пошук свого шляху та прийняття власної унікальності.

Цікаво Ідея прийшла в поїзді, а своє ім'я довелось приховати: факти про створення Гаррі Поттера

"Серце відьми" Женев’єва Ґорнічек

У своєму дебютному романі Женев’єва Ґорнічек майстерно переосмислює скандинавську міфологію, розповідаючи історію відьми Ангрбоди. Після покарання від Одіна за відмову розкрити майбутнє вона втрачає дар пророцтва, але не свою волю до життя. У найвіддаленішому лісі вона знаходить притулок, де зустрічає трікстера Локі. Їхній союз дарує життя трьом дітям з особливими долями. Коли Ангрбода відновлює свій дар, вона дізнається про загрозу, що нависла над її родиною, і постає перед вибором: змиритися чи боротися за майбутнє своїх дітей.



"Серце відьми" / Фото Yakaboo

Роман отримав схвальні відгуки на Goodreads (4,6/5) і був названий одним із найкращих фентезійних дебютів останніх років.

"Сонджу" Вондра Чан

Вондра Чан, південнокорейська письменниця, яка емігрувала до США у 1970 році, представила світові роман "Сонджу", що охоплює понад два десятиліття життя головної героїні.

Сонджу, молода кореянка, мріє про сучасну освіту та свободу, але стикається з традиціями, коли мати влаштовує їй шлюб із незнайомцем. Це історія боротьби розумної жінки за своє місце в патріархальному суспільстві, її прагнення до самореалізації та виховання доньки в умовах суспільних змін.



"Сонджу" / Фото Yakaboo

Роман отримав позитивні відгуки та високу оцінку читачів за глибоке відображення внутрішнього світу героїні.

"Вівці цілі" Євгенія Кузнєцова

Євгенія Кузнєцова у своєму романі "Вівці цілі" переносить нас у зимову атмосферу українського села під час війни. Героїня Яна повертається до рідного дому, де стикається з дилемами любові, втрат та надії. Серед засніжених очеретів Дніпра та спустілих вулиць вона шукає відповіді на питання про сенс життя, стосунки та власне місце у світі.



"Вівці цілі" / Фото Yakaboo

Ця історія про любов і втрати, про силу духу та надію, яка залишається навіть у найтемніші часи.

"Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, котрій вдалось" Тара Шустер

Тара Шустер ділиться своєю особистою історією трансформації від невпевненої дівчини до жінки, яка навчилася любити себе. Вона пропонує прості щоденні ритуали, які допомогли їй змінити свідомість, тіло та стосунки.

Читачі дізнаються, як практикувати вдячність, зцілювати емоційні рани, позбавлятися від самообмежуючих переконань та розпочинати кожен день з натхненням. Ця книга стала бестселером та надихнула тисячі жінок по всьому світу на шлях до самопізнання та любові до себе.



"Купи собі той довбаний букет" / Фото Yakaboo

"Так тобі й треба, або Чому в стосунках варто обирати себе" Катя Бльостка

Катя Бльостка, відома блогерка та письменниця, відверто розповідає про свій життєвий шлях – від дорослішання у маленькому селищі до прийняття себе. Вона ділиться історіями про кохання, секс, стосунки та материнство, закликаючи жінок стати головними героїнями власного життя.

Книга приправлена самоіронією, гумором та життєвими спостереженнями, мотивуючи читачок турбуватися про себе, виходити з токсичних стосунків та цінувати власну унікальність.



"Так тобі й треба" / Фото Yakaboo

Ці книги відкривають перед нами різні грані жіночого досвіду, надихають на зміни та нагадують про силу, яка є в кожній з нас. Сподіваємося, що ця добірка стане для вас джерелом натхнення та підтримки на шляху до самопізнання та любові до себе.

До речі, найбагатшою людиною у світі, котра заробила свій статок на книгах є жінкою – це Джоан Роулінг, легендарна авторка книг про Гаррі Поттера. Проте її літературний шлях був складним – 12 видавництв відмовилися видавати "Гаррі Поттер і філософський камінь", а 13-те змусило Роулінг зробити все, аби приховати той факт, що історію написала жінка. Перша книга вийшла накладом лише 500 примірників.