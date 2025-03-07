Вместе с национальной книжной платформой Yakaboo 24 Канал подготовил подборку из 5 книг, которые вдохновляют, поддерживают и открывают новые горизонты для каждой женщины. Это истории о силе, любви к себе, поиск своего пути и принятия собственной уникальности.

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"Сердце ведьмы" Женевьева Горничек

В своем дебютном романе Женевьева Горничек мастерски переосмысливает скандинавскую мифологию, рассказывая историю ведьмы Ангрбоды. После наказания от Одина за отказ раскрыть будущее она теряет дар пророчества, но не свою волю к жизни. В самом отдаленном лесу она находит убежище, где встречает трикстера Локи. Их союз дарит жизнь трем детям с особыми судьбами. Когда Ангрбода восстанавливает свой дар, она узнает об угрозе, нависшей над ее семьей, и встает перед выбором: смириться или бороться за будущее своих детей.



"Сердце ведьмы" / Фото Yakaboo

Роман получил положительные отзывы на Goodreads (4,6/5) и был назван одним из лучших фэнтезийных дебютов последних лет.

"Сонджу" Вондра Чан

Вондра Чан, южнокорейская писательница, которая эмигрировала в США в 1970 году, представила миру роман "Сонджу", охватывающий более двух десятилетий жизни главной героини.

Сонджу, молодая кореянка, мечтает о современном образовании и свободе, но сталкивается с традициями, когда мать устраивает ей брак с незнакомцем. Это история борьбы умной женщины за свое место в патриархальном обществе, ее стремление к самореализации и воспитания дочери в условиях общественных изменений.



"Сонджу" / Фото Yakaboo

Роман получил положительные отзывы и высокую оценку читателей за глубокое отражение внутреннего мира героини.

"Овцы цели" Евгения Кузнецова

Евгения Кузнецова в своем романе "Вівці цілі" переносит нас в зимнюю атмосферу украинского села во время войны. Героиня Яна возвращается в родной дом, где сталкивается с дилеммами любви, потерь и надежды. Среди заснеженных камышей Днепра и опустевших улиц она ищет ответы на вопросы о смысле жизни, отношениях и собственном месте в мире.



"Овцы целые" / Фото Yakaboo

Эта история о любви и потере, о силе духа и надежде, которая остается даже в самые темные времена.

"Купи себе тот долбаный букет: и другие способы собраться вместе от той, которой удалось" Тара Шустер

Тара Шустер делится своей личной историей трансформации от неуверенной девушки до женщины, которая научилась любить себя. Она предлагает простые ежедневные ритуалы, которые помогли ей изменить сознание, тело и отношения.

Читатели узнают, как практиковать благодарность, исцелять эмоциональные раны, избавляться от самоограничивающих убеждений и начинать каждый день с вдохновением. Эта книга стала бестселлером и вдохновила тысячи женщин по всему миру на путь к самопознанию и любви к себе.



"Купи себе тот долбаный букет" / Фото Yakaboo

"Так тебе и надо, или Почему в отношениях стоит выбирать себя" Катя Блестка

Катя Блестка, известная блогер и писательница, откровенно рассказывает о своем жизненном пути – от взросления в маленьком поселке до принятия себя. Она делится историями о любви, секс, отношения и материнство, призывая женщин стать главными героинями собственной жизни.

Книга приправлена самоиронией, юмором и жизненными наблюдениями, мотивируя читательниц беспокоиться о себе, выходить из токсичных отношений и ценить собственную уникальность.



"Так тебе и надо" / Фото Yakaboo

Эти книги открывают перед нами разные грани женского опыта, вдохновляют на изменения и напоминают о силе, которая есть в каждой из нас. Надеемся, что эта подборка станет для вас источником вдохновения и поддержки на пути к самопознанию и любви к себе.

Кстати, самым богатым человеком в мире, который заработал свое состояние на книгах является женщиной – это Джоан Роулинг, легендарная автор книг о Гарри Поттере. Однако ее литературный путь был сложным – 12 издательств отказались издавать "Гарри Поттер и философский камень", а 13-е заставило Роулинг сделать все, чтобы скрыть тот факт, что историю написала женщина. Первая книга вышла тиражом всего 500 экземпляров.