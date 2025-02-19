Интересная статистика о литературных трендах собрал Украинский институт книги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова. В институте собрали 10 книг, которые чаще всего покупают по программе "еКнига".
Смотрите также "Священник" разрывает украинские соцсети: что известно о пикантной книге Сьерры Симоне
Самые популярные книги среди 18-летних украинцев
Как рассказал Михаил Федоров, в целом украинцы подали более 100 тысяч заявок о "еКниге". Среди самых популярных такие книги:
- Коллин Гувер. "Покинь, если любишь...", книга 1
- "Так никто не любил: Антология украинской поэзии о любви"
- "Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана"
- Х.Д. Карлтон. "Игра в кота и мышь. Книга І. Преследование Аделины"
- Тейлор Дженкинс Рид. "Семь мужчин Эвелин Хьюго"
- Тилли Коул. "Тысяча памятных поцелуев"
- Брианна Уэст. "Переломный год. 365 дней, чтобы стать человеком, которым вы действительно хотите быть"
- Джим Ловлесс. "Иди туда, где страшно. И будешь иметь то, о чем мечтаешь"
- Коллин Гувер. "Останься, если любишь...", книга 2
- Пенелопа Дуглас. "Панк 57"
Напомним, что воспользоваться программой могут украинцы и украинки, которым исполнилось 18 лет в 2024 году или исполнится в 2025-м.
Деньги можно использовать на покупку бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке в магазинах и издательствах, участвующих в программе.
Купить литературу можно в таких магазинах: "Є", "КнигоЛенд", ReadEat, Yakaboo, ePub, Detmir, "Дом Книги", Zlatka. Что касается издательств, то программа распространяется на: BookChef, "Ранок", "Богдан" и "Фабула".