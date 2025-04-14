Кто они – женщины и мужчины, что взбудоражили море, заставили богов содрогнуться, стали иконическими образами мировой культуры? У этой подборке мы вместе с национальной книжной платформой Yakaboo 24 Канал советует 7 современных романов, что переосмысливают античные мифы и, подобно "Илиаде" и "Одиссее", образуют единую сагу.

Интересно Троя могла быть Атлантидой, а троянского коня не существовало: 5 фактов о легендарном городе

"Гера" Дженнифер Сейнт

Троянская война началась с нее – богини, которая не прощает.

Ее называли ревнивой богиней, но эта история – о другом. Гера помогла Зевсу свергнуть отца-тирана и мечтала о справедливой власти. Но когда на горе Олимп начинаются новые измены, она понимает: даже богине приходится бороться за свое место. И когда Парис получит то самое золотое яблоко, именно Гера станет одной из тех, кто толкнет мир к войне.

Интересно, что это третья книга в мифологическом цикле Дженнифер Сейнт после "Ариадны" и "Электры".



"Гера" / Фото Yakaboo

"Дочери Спарты" Клэр Гейвуд

История начинается там, где красота Елены становится поводом для войны.

Мужчины тысячелетиями рассказывали историю о войне через красоту. Пришло время услышать ее сторону. В центре романа – Елена и Клитемнестра, сестры из Спарты, которых еще девушками отдают замуж за братьев – Менелая и Агамемнона. В чужих дворцах им отводят только две роли: родить наследника и молчать. Но эти женщины не соглашаются на молчание. И то, как каждая из них выйдет из подчинения – будет иметь последствия для всей Греции.



"Дочери Спарты" / Фото Yakaboo

"Дом имен" Колм Тойбин

Когда молчание Елены сменяется криком Клитемнестры.

Это продолжение драмы с другой перспективы. Если Елена – повод к войне, то Клитемнестра – ее следствие. После возвращения Агамемнона домой она совершает акт справедливости, за который ее проклинают даже дети. Роман ведется голосами самой Клитемнестры, ее дочери Электры и сына Ореста. И хотя здесь нет богов, есть нечто гораздо страшнее: непрестанный вопрос "что есть зло?", когда речь идет о семье.

Роман попал в десятку лучших за год по версии Washington Post, NPR и Time Magazine.



"Дом имен" / Фото Yakaboo

"Ариадна" Дженнифер Сейнт

У Тесея были еще те отношения – он и Елену хотел, и Минотавра победил, и Ариадну покинул.

Забытая героиня легенды о Лабиринте получает свой голос. Ариадна, дочь Миноса, влюбляется в Тесея и спасает его от чудовища, которое было ее братом. Но вместо вознаграждения – изгнание. Что произошло с ней после спасения героя? Как жила ее младшая сестра Федра – еще одна несчастная фигура греческого мифа? В романе поднимаются темы самопожертвования, силы и новых путей – даже если твоя история начиналась в клетке.

Эта книга стала финалисткой Goodreads Choice Awards в категории фэнтези, бестселлер Sunday Times.



"Ариадна" / Фото Yakaboo

"Цирцея" Мадлен Миллер

Изгнанница, которая знала Тесея, Одиссея, Медею и даже тебя очаровала бы.

Дочь Гелиоса, богиня с человеческим сердцем, которая не вписывается ни в мир смертных, ни в мир бессмертных. Цирцею боятся – потому что не понимают. Именно к ней впоследствии приплывет Одиссей, на своем острове она встретит Дедала, увидит Икара, посмотрит в глаза Медеи. Но ее самая большая битва – с одиночеством и правом выбирать, кто она есть. Это роман не о магии – это роман о становлении женщины в мире, где ее вечно называли "ведьмой".

Роман получил многочисленные награды: Goodreads Choice Award 2018, Red Tentacle Kitschie Award, Athenaeum Literary Award, и пробыл более 30 недель в NYT Bestseller List.



"Цирцея" / Фото Yakaboo

"Ловец океана" Владимир Ермоленко

Одиссей плыл домой, но отправился обратно – к своему сердцу.

Одиссей возвращается на Итаку, и не находит ничего – ни Пенелопы, ни Телемаха, ни смысла. И отправляется в новое путешествие – с Итаки в Трою, наоборот от классической "Одиссеи". На этом пути он снова встретит Цирцею, Сирен, Навсикаю, но уже другим взглядом. Потому что теперь он не ищет приключений – он ищет себя. Это не пересказ "Одиссеи", это эссе о памяти, потерю и любовь – потому что разве мы все не плывем от себя к себе?



"Ловец океана" / Фото Yakaboo

"Страна Медея" Сара Стридсберг

Не о Трое, но об одной из самых страшных женщин мифа, которая приходилась Цирцее родственницей.

Современная пьеса, написана одной из сильнейших скандинавских авторов. Медея здесь – не волшебница, а беженка в центре Европы. Она лишена дома, поддержки, а измена мужа становится последним гвоздем в гроб ее надежд. Это глубоко социальная, политическая, но одновременно очень личная история о потере любви. И это логическая часть большого мифологического дерева – потому что Медея, как и Цирцея, – из рода Гелиоса.

Пьеса получила литературную премию Северного совета (2007).



"Страна Медея" / Фото Yakaboo

"Троя" Стивен Фрай

Финал, который позволяет проверить, что все прочитанное – не выдумка, а миф.

Вместо учебника – Фрай, бонусом к семи романам. Его версия троянского цикла – блестящая, легкая, ироничная, живая. Здесь есть все: яблоко раздора, Парис, Ахилл, Гектор, Патрокл, Одиссей и конь. Но главное – есть объяснение, почему эта история до сих пор нас не отпускает. Потому что война – это не о героизме, а о выборе. А каждый герой у Фрая – это человек с тенью. Трилогия Фрая "Мифы. Герои. Троя" стала бестселлером Sunday Times и переведена на десятки языков.



"Троя" / Фото Yakaboo

Истории, которые казались изученными, здесь оживают. Мифы, которые казались застывшими, здесь дышат. Эта подборка книг – путешествие в мир, где каждая женщина наконец имеет голос, а каждый герой уже не такой, как в учебнике. А порой и вовсе не герой.