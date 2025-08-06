Штучний інтелект розвивається неймовірними темпами. Внаслідок такого стрімкого розвитку з'являється чимало міфів про те, як він вплине на світ.

Колишній головний бізнес-директор інноваційної лабораторії Google X Мо Гавдат розвіяв один із таких міфів. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNBC.

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Чи створить ШІ нові робочі місця?

За словами Гавдата, це неможливо. Він доволі різко висловився стосовно цього. Він вважає, що така думка не має нічого спільного з реальністю та є "стовідсотковою нісенітницею".

Він пояснив це простою математикою. Нещодавно бізнесмен створював застосунок і раніше йому знайд добилося б 350 людей для такого проєкту, однак завдяки штучному інтелекту він зміг це зробити із ще двома спеціалістами.

Навіть у професіях, які традиційно покладаються на людину, таких як відеомонтаж, виробництво подкастів та керівні посади, попит на працівників може поступово зменшуватися. Ця тенденція підкреслює постійний розвиток технологій та їхній вплив на ринок праці.



Штучний інтелект вплине на ринок праці / Фото Pexels

Водночас Говдат наголосив, що ті, хто найкраще виконує свою роботу певний час будуть захищені від впливу ШІ. Однак це не триватиме вічно. Він переконаний, що світ стоїть на порозі радикальних змін, які торкнуться кожного.

Проте він заперечив, що це означатиме занепад людства. Це скоріше буде початком нового етапу розвитку.

До слова, розвиток штучного інтелекту, автоматизація та цифровізація загрожують зникненням професій, таких як касири, оператори кол-центрів, бухгалтерів на рутинних завданнях, друкарі та традиційні туристичні агенти. Замість зникаючих професій з'являються нові спеціальності: спеціалісти з клієнтського сервісу, аналітики клієнтського досвіду, бізнес-аналітики, фахівці з цифрового контенту та авторські тревел-планери.