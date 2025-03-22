Автор духовного гімну та батько української музики: цікаві факти про Миколу Лисенка

22 березня 1842 року на Полтавщині народився Микола Лисенко – видатний композитор, якого вважають батьком української музики. За своє життя він написав понад 250 музичних творів і записав близько 1 500 тисячі народних пісень.

В останні роки життя композитора переслідувала влада Російської імперії. Цікаві та маловідомі факти з життя Миколи Лисенка розповідає 24 Канал.

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Цікаві факти про Миколу Лисенка

Мати іменитого композитора походила з роду поміщиків і розмовляла лише французькою мовою, дітей за українську чи російську мови карала. Сама ж жінка української мови не вивчила, хоча Віталій Лисенко, батько композитора, був україномовним.

Любов до українського побуту Миколі Лисенку прищепили дідусь та бабуся по маминій лінії – Микола Петрович і Марія Василівна Булюбаші.

Свій перший музичний твір Микола Лисенко написав у 9 років – це була популярна на той час полька. Батько, котрий підтримував починання сина видав у Києві партитуру польки.

Хоч вищу освіту Лисенко не здобував у музичному напрямку, проте і під час навчання активно займався творчістю, грав на балах та інших заходах. Спершу Лисенко вчився у Харкові, але коли родина переїхала в Київ – продовжував вчитися там.

У 1861 році брав участь у перепохованні Тараса Шевченка. Лисенко разом з Михайлом Драгомановим, Петром Косачем, Тадеєм Рильським та Михайлом Старицьким упряглися в траурний віз і Ланцюговим мостом на Дніпровською набережною доправили домовину з Кобзарем до церкви Різдва на Подолі. З наступного року Лисенко щороку організовував пам'ятні концерти в Шевченківські дні і загалом у своїй творчості звертався до поезії Кобзаря близько 100 разів.



Лисенко в студентські роки / Архівне фото, журнал "Музика"

Також Лисенко поклав на музику вірш Олександра Кониського "Молитва за Україну", який тепер більш відомий як духовний гімн нашої держави – "Боже, Великий, Єдиний". А ще він створив музику для вірша франка "Вічний революціонер".

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Лисенко створив 10 опер, 120 камерно-вокальних творів, 40 хорових та ще кілька десятків камерно-інструментальних.

У 1907 році царська влада переслідувала композитора і навіть на деякий час затримала його. Помер Лисенко у 1912 році, на прощання з композитором прийшли від 30 до 100 тисяч людей з усієї України.