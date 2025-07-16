Не просто потяг, а фотогалерея: Укрзалізниця запускає черговий мистецький проєкт

Укрзалізниця активно долучається до культурного життя нашої країни. Зокрема, там запустити ще одну ініціативу під назвою "Мистецький вагон".

Тепер курсуватиме потяг із фотогалереєю Говарда Баффета. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Що це за потяг?

Потяг створили за підтримки Howard G. Buffett Foundation. Тепер він 4 місяці курсуватиме різними містами України та відвідає 63 вокзали. Всередині вагонів облаштована композиція. У трьох вагонах – виставка знімків "Courage of a Nation".

Фото присвячені українцям та нашій боротьбі, незламності. Автором фото є сам Говард Баффет. Він встиг задокументувати деякі моменти воєнного життя нації під час візитів до України.

Зверніть увагу! Фонд Говарда Баффета з 2022 року, тобто з моменту повномасштабного вторгнення Росії до нашої держави, підтримує Україну. Зокрема, там виділили понад 1 мільярд доларів на підтримку зусиль з відновлення нашої держави та на інші потреби.

Концепцію виставки розробив лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен.

Виставку можна відвідати безкоштовно з 18 по 20 липня біля залізничного вокзалу станції Кропивницький з 09:00 до 18:00 години.

Виставка фото Говарда Баффета / Фото Кіровоградської ОВА

До слова, Олександр Усик з'явився з перевернутим прапором на рукаві перед боєм з Даніелем Дюбуа, що викликало увагу фанатів. Існують різні легенди щодо походження прапора, але офіційно затвердженим є синьо-жовтий стяг, що вперше з'явився у Львові у 1848 році.