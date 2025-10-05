Покоління Z несподівано оживило професії, які міленіали вважали нудними. Молоді фахівці дедалі частіше обирають роботу, де попит на працівників зростає через масовий вихід на пенсію бебі-бумерів.

Яку професію масово обирає молодь?

Згідно з новим звітом, покоління Z повертає інтерес до професій, які міленіали вважають нудними, і водночас заробляє на цьому величезні гроші.

Коли уявляєш бухгалтера, зазвичай перед очима постає людина, що цілими днями працює з калькулятором у сірому офісі. Дослідження Sage Journals 2022 року показало, що бухгалтерія вважається другою за стереотипністю професією нудних людей, поступаючись лише аналізу даних.

Молодь масово обирає бухгалтерію для працевлаштування / Фото Pexels

Втім, у виданні наголошують, що "покоління Z усвідомлює можливість кар'єри з шестизначним доходом". Ситуація складається так, що мільйони бухгалтерів-бебі-бумерів готуються вийти на пенсію, а лише за останні п'ять років професію залишили близько 340 тисяч спеціалістів. Це створює велику прогалину на ринку, яку й починає заповнювати молодь.

Хоча серед молоді бухгалтерський облік може мати певний імідж як не надто цікавий і захоплюючий, але коли вони починають займатися цією справою і бачать, як вона працює в реальному світі, це змінює їхнє ставлення і погляди,

– заявив виданню Рафаель Ефрат, керівник програми VITA в коледжі.

Що таке програми VITA IRS Volunteer Income Tax Assistance (VITA) – служба, що допомагає з податковими деклараціями людям із низьким і середнім доходом, а також тим, хто має труднощі з їх поданням.

Та не лише бажання допомогти іншим приваблює молодь у цю сферу. Неабиякий стимул дає й рівень заробітку. За даними Glassdoor, середня зарплата бухгалтера в США становить 93 тисячі доларів на рік, а з досвідом та у певних галузях вона може сягати 122 тисяч доларів.

На посаді бухгалтера можна гарно заробляти / Фото Pexels

Водночас сертифікований бухгалтер заробляє ще більше - майже 200 тисяч доларів на рік.

Кого відносять до покоління Z?

Зазвичай до покоління Z відносять людей, які народилися між 1997 та 2012 роками. У звіті Pew Research Centre їх називають "постміленіалами".

Представники покоління Z виросли в епоху стрімкого розвитку цифрових технологій, тож їх часто описують як надзвичайно технічно обізнаних.

Це покоління також відзначається високою політизованістю та активно впливає на сучасну музичну індустрію.

