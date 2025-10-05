Поколение Z неожиданно оживило профессии, которые миллениалы считали скучными. Молодые специалисты все чаще выбирают работу, где спрос на работников растет из-за массового выхода на пенсию бэби-бумеров.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fortune.

Смотрите также Зарплата уже не главный приоритет: какие условия труда требует поколение Z от работодателей

Какую профессию массово выбирает молодежь?

Согласно новому отчету, поколение Z возвращает интерес к профессиям, которые миллениалы считают скучными, и одновременно зарабатывает на этом огромные деньги.

Когда представляешь бухгалтера, обычно перед глазами возникает человек, что целыми днями работает с калькулятором в сером офисе. Исследование Sage Journals 2022 года показало, что бухгалтерия считается второй по стереотипности профессией скучных людей, уступая лишь анализу данных.

Молодежь массово выбирает бухгалтерию для трудоустройства / Фото Pexels

Впрочем, в издании отмечают, что "поколение Z осознает возможность карьеры с шестизначным доходом". Ситуация складывается так, что миллионы бухгалтеров-беби-бумеров готовятся выйти на пенсию, а только за последние пять лет профессию оставили около 340 тысяч специалистов. Это создает большой пробел на рынке, который и начинает заполнять молодежь.

Хотя среди молодежи бухгалтерский учет может иметь определенный имидж как не слишком интересный и увлекательный, но когда они начинают заниматься этим делом и видят, как она работает в реальном мире, это меняет их отношение и взгляды,

– заявил изданию Рафаэль Эфрат, руководитель программы VITA в колледже.

Что такое программы VITA IRS Volunteer Income Tax Assistance (VITA) – служба, что помогает с налоговыми декларациями людям с низким и средним доходом, а также тем, кто имеет трудности с их подачей.

Но не только желание помочь другим привлекает молодежь в эту сферу. Большой стимул дает и уровень заработка. По данным Glassdoor, средняя зарплата бухгалтера в США составляет 93 тысячи долларов в год, а с опытом и в определенных отраслях она может достигать 122 тысяч долларов.

На должности бухгалтера можно хорошо зарабатывать / Фото Pexels

В то же время сертифицированный бухгалтер зарабатывает еще больше - почти 200 тысяч долларов в год.

Кого относят к поколению Z?

Обычно к поколению Z относят людей, которые родились между 1997 и 2012 годами. В отчете Pew Research Centre их называют "постмиллениалами".

Представители поколения Z выросли в эпоху стремительного развития цифровых технологий, поэтому их часто описывают как чрезвычайно технически осведомленных.

Это поколение также отмечается высокой политизированностью и активно влияет на современную музыкальную индустрию.

Какую профессию ИИ не сможет заменить, по мнению Билла Гейтса?