На вигляд дивно, але працює: блогерка показала, як правильно їсти ріжок з Маку

У соцмережах набирає популярності незвичний гастрономічний тренд, який привернув увагу користувачів завдяки своїй простоті та неочікуваному поєднанню смаків.

Фуд-блогерка @yummy.lera показала оригінальний спосіб поєднання морозива в ріжку з МакДональдза та лісової ягоди з ринку.

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Як приготувати цікавий десерт?

У ролику Валерія придбала на ринку лісову суницю, після чого використала саме ріжок з морозивом із МакДональдза як основу для нового десерту – обкатуючи ним свіжі ягоди.

Такий формат подачі одразу зацікавив користувачів, адже поєднання хрусткого ріжка та ніжної суниці створює контраст текстур і смаків, який виглядає максимально "інстаграмно" та апетитно на відео.

Як повторити десерт: дивіться відео

Думки підписників розділились

Відео зібрало активне обговорення в коментарях. Частина користувачів звернула увагу на гігієнічний аспект і запитала, чи була суниця помита.

У відповідь авторка іронічно зауважила: "Хтось миє суницю?", що лише підсилило дискусію.

Частина аудиторії цікавилася, де можна придбати суницю – блогерка відповіла, що купувала її на одеському ринку "Привоз" приблизно за 250 гривень за півлітрову баночку. На що деякі користувачі відповіли, що вже планують поїздку до Одеси.

До речі, морозиво у вафельному ріжку з МакДональдза вам обійдеться у 62 гривні, згідно з цінами в офіційному додатку станом на червень 2026 року.

Обговорення під постом Валерії / скриншоти

Попри простий формат відео, воно стало прикладом того, як звичайні сезонні продукти та невеликі гастрономічні експерименти можуть викликати жваву реакцію аудиторії в соцмережах – від жартів до обговорень побутових звичок.