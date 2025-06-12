Писали однією, говорили іншою: якою мовою спілкувалися у Київській Русі

Загальновідомо, що перші хроніки та літописи Київської Русі були написані старослов’янською. Однак у повсякденному житті люди користувались іншою мовою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "Історія для дорослих".

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Яку мову використовували в часи Київської Русі

Автор каналу зазначає, що у 10 столітті для письма використовували старослов’янську (церковну) мову, яку, за легендою, створили брати Кирило та Мефодій. Саме цією мовою писали перші книги, хроніки та літописи, адже вона вважалася "священною".

Переклад богослужбових книг Кирилом та Мефодієм / Мініатюра з Радзівілівського літопису

У відео також пояснюється, що мешканці Київської Русі не володіли досконало літературною старослов’янською, тому в текстах іноді траплялися вкраплення розмовної мови.

Ця мова насправді була південномакедонським діалектом староболгарської. На українських теренах нею ніхто не спілкувався, тож не дивно, що до писемної мови поступово потрапляли елементи живої розмовної мови,

– пояснює автор.

Водночас у повсякденному житті жителі Київської Русі спілкувалися давньоруською мовою – спільною мовою східнослов’янських народів, з якої згодом розвинулися українська та інші сучасні мови.

Хоча давньоруська звучала інакше, ніж сучасні мови, вона мала з ними чимало спільних рис.

До слова, найбільш споріднена з сучасною українською мовою – білоруська. Цікаво, що російська мова поосідає лише п'яте місце за наближеністю.