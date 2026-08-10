Не викидайте після першої чашки: ось як правильно використовувати чайний пакетик вдруге

Чайний пакетик після першої чашки часто опиняється у смітнику. Однак насправді інколи його цілком можна використати повторно.

Щоправда, не кожен чайний пакетик варто заварювати вдруге. Про те, коли це можна робити та як правильно зберігати використаний пакетик, розповідає Better Homes & Gardens.

Який чай можна заварювати двічі

За словами старшої закупниці чаю та кави мережі Whole Foods Market Келлі Аморосо, повторно заварювати можна білий, зелений чай і улун. Водночас під час другого заварювання напій, найімовірніше, матиме слабший аромат і дещо інший смак.

Залежно від сорту чаю, тривалості першого заварювання та температури, перший настій зазвичай є найароматнішим. Другий настій, ймовірно, матиме інший смак або буде менш насиченим,

– зазначає Аморосо.

Деякі чайні пакетики можна використовувати двічі / Фото Unsplash

Найкраще для повторного заварювання підходить чай із насиченим смаком, а також той, у якому листя має більший і грубіший розмір. Дрібно подрібнене листя для цього підходить гірше.

Щоб отримати більше смаку під час другого заварювання, чай можна настоювати трохи довше. Водночас із чаєм, який довго заварювали вперше, наприклад чорним, вдруге може залишитися зовсім мало аромату та кольору.

Крім того, під час повторного заварювання значно зменшується вміст кофеїну та антиоксидантів.

Як зберігати пакетик до другого заварювання

Якщо ви плануєте використати пакетик ще раз, його не варто залишати просто на столі. Брекке радить покласти його в чарку або невелику мисочку та налити трохи води, щоб пакетик залишався вологим.

Для повторного використання чайний пакетик має залишатися вологим / Фото Unsplash

Річ у тім, що під час висихання на чайному пакетику може з'явитися цвіль. Зберігати використаний пакетик потрібно в холодильнику та не довше ніж 24 години. Якщо за цей час ви не плануєте заварювати чай повторно, пакетик краще викинути.

Як ще можна використати чайний пакетик

Повторне заварювання – не єдиний спосіб використати пакетик вдруге. Знайдеться й кілька інших варіантів:

Для страв і напоїв. Використані чайні пакетики можна додавати до страв, випічки, коктейлів та безалкогольних напоїв. Щоправда, після першого заварювання смак буде дуже слабким.

Використані чайні пакетики можна додавати до страв, випічки, коктейлів та безалкогольних напоїв. Щоправда, після першого заварювання смак буде дуже слабким. Для рослин. Настоєне чайне листя можна дістати з пакетика та додати в ґрунт рослин, які полюбляють кислий ґрунт. У такому випадку воно може стати натуральним добривом.

Настоєне чайне листя можна дістати з пакетика та додати в ґрунт рослин, які полюбляють кислий ґрунт. У такому випадку воно може стати натуральним добривом. Проти набряків та після сонячного опіку. Використані пакетики можна охолодити в холодильнику, а потім прикласти до очей, щоб зменшити набряк. Також їх можна прикласти до ділянки шкіри, яка обгоріла на сонці, щоб полегшити біль.

Використані пакетики можна охолодити в холодильнику, а потім прикласти до очей, щоб зменшити набряк. Також їх можна прикласти до ділянки шкіри, яка обгоріла на сонці, щоб полегшити біль. Для боротьби з неприємними запахами. Висушений чайний пакетик може поглинати запахи. Наприклад, його можна покласти у взуття.

Висушений чайний пакетик може поглинати запахи. Наприклад, його можна покласти у взуття. Для скрабу. Чайне листя з пакетика можна змішати з медом і використати суміш як м'який скраб для обличчя або тіла. Засіб потрібно нанести на шкіру, обережно втерти, а потім змити водою.

Чи можна викидати чайні пакетики в компост

Зрештою чайний пакетик усе одно доведеться утилізувати. Чайне листя є органічним матеріалом, тому його можна компостувати. А ось із самим пакетиком усе залежить від матеріалу, з якого його виготовили.

Якщо пакетик придатний для компостування або переробки, це має бути зазначено на упаковці.

Якщо ж пакетик, нитка та паперова етикетка зроблені з рослинних матеріалів, їх можна додати до компосту. Перед цим потрібно лише видалити металеву скобу.