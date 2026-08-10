Правда, не каждый чайный пакетик стоит заваривать во второй раз. О том, когда это можно делать и как правильно хранить использованный пакетик, рассказывает Better Homes & Gardens.

Какой чай можно заваривать дважды

По словам старшего закупщика чая и кофе сети Whole Foods Market Келли Аморосо, повторно заваривать можно белый, зеленый чай и улун. В то же время при повторном заваривании напиток, скорее всего, будет иметь более слабый аромат и несколько иной вкус.

В зависимости от сорта чая, продолжительности первой заварки и температуры, первый настой обычно является самым ароматным. Второй настой, вероятно, будет иметь другой вкус или будет менее насыщенным,

– отмечает Аморосо.

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Некоторые чайные пакетики можно использовать дважды / Фото Unsplash

Лучше всего для повторной заварки подходит чай с насыщенным вкусом, а также тот, в котором листья крупнее и грубее. Мелко измельченные листья для этого подходят хуже.

Чтобы получить более насыщенный вкус при повторном заваривании, чай можно настаивать немного дольше. В то же время у чая, который долго заваривали в первый раз, например черного, при повторном заваривании может остаться совсем мало аромата и цвета.

Кроме того, при повторной заварке значительно уменьшается содержание кофеина и антиоксидантов.

Как хранить пакетик до повторной заварки

Если вы планируете использовать пакетик еще раз, его не стоит оставлять просто на столе. Брекке советует положить его в рюмку или небольшую мисочку и налить немного воды, чтобы пакетик оставался влажным.

Для повторного использования чайный пакетик должен оставаться влажным / Фото Unsplash

Дело в том, что при высыхании на чайном пакетике может появиться плесень. Хранить использованный пакетик нужно в холодильнике и не дольше 24 часов. Если за это время вы не планируете заваривать чай повторно, пакетик лучше выбросить.

Что еще можно сделать с чайным пакетиком

Повторное заваривание – не единственный способ использовать пакетик во второй раз. Есть и несколько других вариантов:

Для блюд и напитков. Использованные чайные пакетики можно добавлять в блюда, выпечку, коктейли и безалкогольные напитки. Правда, после первой заварки вкус будет очень слабым.

Использованные чайные пакетики можно добавлять в блюда, выпечку, коктейли и безалкогольные напитки. Правда, после первой заварки вкус будет очень слабым. Для растений. Настоявшиеся чайные листья можно достать из пакетика и добавить в почву растений, которые любят кислую почву. В таком случае они могут стать натуральным удобрением.

Настоявшиеся чайные листья можно достать из пакетика и добавить в почву растений, которые любят кислую почву. В таком случае они могут стать натуральным удобрением. Против отеков и после солнечного ожога. Использованные пакетики можно охладить в холодильнике, а затем приложить к глазам, чтобы уменьшить отек. Также их можно приложить к участку кожи, обгоревшему на солнце, чтобы облегчить боль.

Использованные пакетики можно охладить в холодильнике, а затем приложить к глазам, чтобы уменьшить отек. Также их можно приложить к участку кожи, обгоревшему на солнце, чтобы облегчить боль. Для борьбы с неприятными запахами. Высушенный чайный пакетик может поглощать запахи. Например, его можно положить в обувь.

чайный пакетик может поглощать запахи. Например, его можно положить в обувь. Для скраба. Чайные листья из пакетика можно смешать с медом и использовать смесь в качестве мягкого скраба для лица или тела. Средство нужно нанести на кожу, аккуратно втереть, а затем смыть водой.

Можно ли выбрасывать чайные пакетики в компост

В конце концов, чайный пакетик все равно придется утилизировать. Чайные листья являются органическим материалом, поэтому их можно компостировать. А вот с самим пакетиком все зависит от материала, из которого он изготовлен.

Если пакетик пригоден для компостирования или переработки, это должно быть указано на упаковке.

Если же пакетик, нить и бумажная этикетка изготовлены из растительных материалов, их можно добавить в компост. Перед этим нужно лишь удалить металлическую скобу.